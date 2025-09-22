Une réunion UA - UE - ONU réitère leur soutien au multilatéralisme

Les dirigeants de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE) et des Nations unies (ONU) se sont réunis le 21 septembre au siège de l'ONU à New York, réaffirmant leur soutien au multilatéralisme comme le moyen le plus efficace pour relever les défis actuels.

La réunion a rassemblé le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, le président du Conseil européen Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que de hauts responsables des secrétariats des trois organisations.

Dans un communiqué conjoint, les trois organisations ont réaffirmé leur soutien au multilatéralisme comme le moyen le plus efficace de relever les défis actuels, ont condamné le nombre croissant de cas de non-respect du droit international, du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme, et ont souligné l'importance du respect de la Charte des Nations unies.

Ils ont discuté des efforts de paix en Afrique, notamment de la nécessité impérative de mettre fin au conflit au Soudan, ainsi que des mesures visant à renforcer la lutte contre les groupes armés terroristes et à promouvoir la réconciliation et le développement au Sahel. Les trois organisations ont réaffirmé leur soutien à la feuille de route de l'ONU pour relancer le processus politique en Libye.

Ils ont également exprimé leur soutien aux initiatives de paix internationales et régionales en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, réaffirmé leur soutien à la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie et échangé leurs points de vue sur les examens en cours des opérations de paix visant à relever plus efficacement les nouveaux défis en Afrique et au-delà.

Les trois organisations ont appelé à la poursuite des efforts visant à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le financement prévisible des opérations de soutien à la paix menées par l'UA au cas par cas, ont réaffirmé leur engagement collectif à promouvoir une paix durable et à accélérer ou à réaliser le développement durable en Afrique, et ont souligné l'importance de mettre en œuvre l'Engagement de Séville afin de débloquer et d'augmenter le financement du développement, de catalyser les investissements et de relever les défis liés à la dette des pays en développement.

Elles ont notamment appelé à de nouveaux progrès dans la lutte contre les niveaux d'endettement insoutenables et la réforme des banques multilatérales de développement au sein du G20 sous la présidence de l'Afrique du Sud. Elles ont également exprimé leur préoccupation face à l'intensification des perturbations climatiques dans le monde entier, qui touchent de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables, et ont appelé à des engagements ambitieux lors de la COP30 prévue du 10 au 21 novembre au Brésil.

Les trois organisations ont convenu de se réunir à nouveau en 2026, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, selon le communiqué conjoint.

