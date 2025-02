L'Assemblée nationale envisage d'augmenter le capital de la VEC

La XV e Assemblée nationale (AN) a délibéré sur un plan visant à compléter le capital statutaire de la Compagnie générale d’investissement et de développement des autoroutes du Vietnam (VEC), pour la période 2024-2026 lors de sa 9 e session extraordinaire à Hanoï le 17 février.

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a présenté la proposition du gouvernement, sollicitant l'approbation de l'AN pour l'allocation de 36.689 milliards de dôngs (1,46 milliard d'USD) des fonds d'investissement publics déjà affectés au ministère des Transports. Ce financement comprend 10.062 milliards de dôngs du budget de l'État en tant que financement de contrepartie ; 24.127 milliards de dôngs d'aide publique au développement (APD), convertis de prêts réempruntés en allocations budgétaires directes de l'État ; 2,5 billions de dôngs en allocations budgétaires directes de l'État pour les projets d'autoroutes Nôi Bài - Lào Cai et Câu Gie - Ninh Binh.

Lisant un rapport de vérification sur la proposition, le membre du Comité permanent de l'AN, Lê Quang Manh, a déclaré que demander l'adoption de la proposition par l'AN après l'approbation de principe des autorités compétentes était une mesure appropriée.

La Commission des finances et du budget de l'AN a approuvé, recommandant l'approbation législative de la proposition.

En conclusion, le vice-président de l'AN, Nguyên Duc Hai, a déclaré que l'approbation permettrait à la VEC de réaliser un développement durable et de renforcer son rôle clé dans l'investissement, la gestion, l'exploitation et l'entretien des autoroutes. Elle s'aligne sur les stratégies de développement socio-économique du Parti et de l'État, en particulier la politique visant à accélérer le développement des infrastructures, en mettant l'accent sur les transports, et à favoriser la croissance des grandes entreprises publiques efficaces.

