Bùi Thanh Son échange par téléphone avec le ministre ukrainien des AE

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, s'est entretenu par téléphone avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, le 17 février, à la demande de l'Ukraine.

Bùi Thanh Son a affirmé qu'en tant qu'ami de la Russie et de l'Ukraine, le Vietnam maintient une position cohérente, équilibrée et objective sur le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine.

Il a souligné que tous les différends doivent être réglés par des moyens pacifiques, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies, et a déclaré que le Vietnam soutient et reste prêt à s'engager dans les efforts de médiation de la communauté internationale visant à rechercher une solution pacifique à long terme au conflit, avec la participation de toutes les parties concernées.

Le ministre Andrii Sybiha a exprimé l'appréciation de l'Ukraine pour ses relations amicales et sa coopération avec le Vietnam, saluant la position du Vietnam sur le conflit.

Les deux parties ont convenu de continuer à maintenir le contact et l'échange de délégations à tous les niveaux, ainsi que de tenir prochainement une consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

