Le président Luong Cuong salue les contributions des ambassadeurs du Canada et d’Iran

Le président Luong Cuong a reçu, ce jeudi matin 26 juin à Hanoï, les ambassadeurs du Canada, Shawn Perry Steil, et de l'Iran, Ali Akbar Nazari. Ces visites de courtoisie marquaient la fin de leur mandat au Vietnam.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du Canada, le président Luong Cuong a salué le rôle actif et les contributions significatives de Shawn Perry Steil au développement efficace et substantiel des relations bilatérales. Il a notamment souligné son action à l'occasion du 5ᵉ anniversaire du partenariat intégral (2017-2022) et du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques (1973-2023) entre les deux pays.

Le chef de l'État s’est félicité de la dynamique positive du partenariat intégral Vietnam - Canada, qui a su se maintenir malgré un contexte régional et international fluctuant. Les échanges de haut niveau se sont multipliés en marge de grandes conférences internationales, tandis que la coopération économique et commerciale a progressé régulièrement. Le domaine de la défense demeure un axe fort de la relation bilatérale.

Vers un partenariat stratégique

Le président a également salué l’intensification des échanges entre les peuples et la coopération décentralisée. Il a souligné que la communauté de près de 300.000 Vietnamiens vivant au Canada constitue une passerelle précieuse pour booster les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Pour l’avenir, Luong Cuong a encouragé les deux parties à tirer parti de leur appartenance commune à des cadres multilatéraux tels que le CPTPP, l’APEC, et le nouveau statut de partenaire stratégique de l’ASEAN accordé au Canada. Il a exprimé l’espoir de voir les relations bilatérales s’élever à un partenariat stratégique, créant ainsi un cadre plus large pour le développement mutuellement bénéfique des relations.

Le président a aussi proposé de renforcer les échanges de délégations, les contacts à tous les niveaux, ainsi que la coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences et technologies, de la propriété intellectuelle et des médias.

De son côté, l’ambassadeur Shawn Perry Steil a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et pour son rôle croissant sur la scène internationale. Il a affirmé que le Canada accorde une grande importance à ses relations avec le Vietnam, et qu’il continuera à investir dans des initiatives bilatérales via sa stratégie Indo-Pacifique.

Il a assuré que le Canada resterait un partenaire engagé aux côtés du Vietnam, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique, de l’éducation et du développement des ressources humaines.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur d’Iran, Ali Akbar Nazari, le président Luong Cuong a salué les efforts du diplomate iranien. Il a notamment mis en lumière son rôle dans l'organisation d'activités de promotion économique et d'échanges culturels, en particulier à l'occasion du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, contribuant ainsi significativement au renforcement de la coopération bilatérale.

Resserrer les liens Vietnam - Iran

Le président Luong Cuong a exprimé sa solidarité envers les difficultés actuelles du peuple iranien. Il a salué l'accord de cessez-le-feu récemment conclu entre les parties, espérant qu'il favorisera la paix et la stabilité régionales. Il a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du dialogue et du respect du droit international pour résoudre les différends.

Soulignant que le Vietnam attache une grande importance à ses relations d'amitié et de coopération multiforme avec l'Iran, il a exprimé le souhait que l'ambassadeur continue de soutenir le développement des liens bilatéraux, quelle que soit sa future fonction.

Pour sa part, Ali Akbar Nazari a mis en avant les résultats obtenus durant son mandat. Il a notamment cité la signature de plusieurs accords de coopération et une collaboration étroite dans les forums multilatéraux, qui ont posé les bases d'une coopération future renforcée. Il a estimé que le potentiel économique bilatéral restait important et a exprimé son souhait de voir les deux pays atteindre bientôt deux milliards de dollars d'échanges commerciaux.

Il a enfin assuré que, quel que soit son prochain poste, il continuerait à œuvrer au renforcement durable et efficace des relations irano-vietnamiennes.

