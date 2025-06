Le chef du gouvernement en visite au site emblématique du PCC à Shanghai

Dans l’après-midi du 26 juin, à Shanghai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le mémorial du premier Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), ainsi que le quartier de Pudong - un modèle de développement de la nouvelle ère pour Shanghai et pour toute la Chine.

Le chef du gouvernement a visité le mémorial du premier Congrès national du PCC, situé dans le district de Huangpu, à Shanghai.

Photo : VNA/CVN

Le site a accueilli la première session du premier Congrès national du PCC avant que l'événement ne soit déplacé au lac Nanhu à Jiaxing, dans la province du Zhejiang, en juillet 1921. Le Congrès a approuvé le programme du Parti, élu son administration centrale de direction et créé le PCC.

Depuis 1952, ce site est ouvert au public et a été restauré pour refléter fidèlement l’apparence qu’il avait au moment du Congrès.

D'une superficie totale de 36.000 m², le site expose de nombreux objets historiques liés au Congrès et aux 13 délégués qui y ont participé.

En signant le livre d’or, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son admiration et ses félicitations pour les réalisations remarquables et historiques du PCC dans la conduite de la révolution, ainsi que dans la construction d’un pays moderne, prospère, harmonieux et civilisé.

Le même après-midi, le Premier ministre a visité l'exposition thématique sur le développement et l’ouverture de Pudong à la Salle d'exposition de Pudong.

Photo : VNA/CVN

Situé à l’est du fleuve Huangpu, Pudong est aujourd’hui considéré comme le quartier le plus dynamique de Shanghai.

Pour célébrer son développement, la Salle d’exposition retrace l’ensemble du processus de transformation et les grandes réformes mises en œuvre à Pudong depuis 1990.

L’exposition se divise en sept espaces thématiques, présentant de manière systématique les événements majeurs et les mesures de réforme ayant marqué les 35 années d’ouverture et de développement de Pudong.

VNA/CVN