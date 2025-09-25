Le président Luong Cuong rencontre son homologue irakien Abdul Latif Rashid

Le 24 septembre au matin (heure locale), à New York, le président vietnamien Luong Cuong a rencontré le président irakien Abdul Latif Rashid, en marge du débat général de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis.

Les deux dirigeants ont salué le développement des liens d’amitié traditionnels de longue date entre le Vietnam et l’Irak.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a affirmé que Hanoï attachait une grande importance au renforcement de la coopération multiforme avec Bagdad, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de la culture, du tourisme et des échanges entre peuples.

Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations, notamment d’entreprises afin de rechercher de nouvelles opportunités de coopération, d’accéder davantage au marché Halal et d’encourager les sociétés vietnamiennes à investir dans les secteurs correspondant aux besoins de l’Irak, en cours de reconstruction.

Le président Abdul Latif Rashid a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam dans son développement national, soulignant que l’Irak considérait le Vietnam comme un partenaire important et souhaitait dynamiser la coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, la gestion de l’eau, l’agriculture et la construction d’infrastructures au service de la reconstruction.

Les deux parties ont convenu de renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, d’étudier la mise en place de nouveaux cadres et de conclure de nouveaux accords dans les domaines potentiels.

À cette occasion, les deux dirigeants ont également décidé d’accroître la coopération et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Le président Luong Cuong a invité son homologue irakien à effectuer une visite officielle au Vietnam et à participer à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, prévue à Hanoï les 25 et 26 octobre 2025.

VNA/CVN