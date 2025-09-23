Le président vietnamien rencontre le président paraguayen à New York

Le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec le Paraguay, un partenaire clé en Amérique du Sud, a déclaré lundi 22 septembre à New York le président vietnamien Luong Cuong au président paraguayen Santiago Peña Palacios.

Les deux dirigeants qui se sont rencontrés en marge du débat général de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, ont salué le développement positif des relations amicales entre les deux pays au cours des trois dernières décennies et ont convenu de réaliser des avancées significatives dans la coopération dans les années à venir.

Le président Luong Cuong a plaidé pour une plus grande efficacité des liens économiques, commerciaux et d’investissement, exhortant le Paraguay à accélérer les négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur).

Il a également souhaité promouvoir les investissements vietnamiens dans les secteurs des infrastructures de télécommunications, des technologies et de la transformation numérique au Paraguay.

En accord avec les propositions du dirigeant vietnamien, le président Peña Palacios a déclaré que les deux pays partageaient des points communs dans leurs luttes pour l’indépendance et le développement socio-économique.

Il a exprimé son souhait de s’inspirer de l’expérience du Vietnam en matière d’intégration et de développement, et a décrit le Vietnam comme un pont important permettant au Paraguay de renforcer ses liens avec les pays de l’ASEAN.

Le Paraguay est prêt à soutenir le démarrage rapide des négociations d’un accord de libre-échange Vietnam - Mercosur et souhaite approfondir sa coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans les secteurs de la transformation, de l’agriculture et de l’habillement, a-t-il déclaré.

Les deux dirigeants ont également convenu de collaborer étroitement pour renforcer les échanges culturels et interpersonnels, tout en renforçant la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

À cette occasion, le président Peña Palacios a invité le président Luong Cuong à effectuer une visite au Paraguay. Le dirigeant vietnamien l’a remercié pour son invitation et l’a invité à se rendre au Vietnam et à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï à la fin octobre.

