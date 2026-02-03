La VNA lance un portail d’information sur les élections de la XVIe législature

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026), le matin du 3 février, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a officiellement lancé un portail d’information consacré à l’élection des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, à l’adresse https://baucuquochoi.vn.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence de la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, ainsi que de représentants de différents ministères et organismes centraux.

Au nom de la direction de l’Association des journalistes du Vietnam, le vice-président permanent Nguyên Duc Loi a salué les efforts de l’Agence Vietnamienne d’Information, en tant qu’agence nationale d’information, pour la mise en œuvre de nombreux portails d’information spéciaux à l’occasion des grands événements du pays, dont ce portail dédié à l’élection des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le lancement de ce portail d’information réaffirme le rôle de la VNA en tant qu’organe de presse multimédia de premier plan, fournissant des informations au service de la direction du Parti, de la gestion de l’État, des médias et du public, tant au Vietnam qu’à l’étranger, contribuant au succès global de l’élection des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

S’exprimant lors de la cérémonie, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné que cette élection constituait un événement politique majeur du pays, se tenant peu après le XIVe Congrès national du Parti, et représentant une concrétisation directe de sa Résolution.

Le portail constitue un produit journalistique spécialisé, offrant des informations officielles, complètes, exactes et opportunes avant, pendant et après le scrutin, à destination du public national, de la communauté vietnamienne à l’étranger, des médias et des amis internationaux.

Photo : VNA/CVN

Grâce à une interface hautement interactive, le portail d’information répond aux besoins de consultation de différents publics. Les contenus sont diffusés en six langues - vietnamien, anglais, français, espagnol, russe et chinois - sous différentes formes : textes, photos, vidéos, documents d’archives et infographies…Les organes de presse ainsi que le public, au Vietnam comme à l’étranger, peuvent aisément suivre l’ensemble des 15 législatures de l’Assemblée nationale jusqu’à ce jour, ainsi que les travaux de préparation et le déroulement du processus électoral en vue de l’élection prévue le 15 mars 2026, grâce à un volume d’informations très riche, organisé de manière logique, combinant données d’archives, informations d’actualité et contenus thématiques, facilitant l’accès et la consultation.

Le lancement de ce portail d’information électorale s’inscrit dans une action concrète de la VNA visant à assumer pleinement son rôle en tant qu’agence nationale d’information et de média multimédia de référence dans la couverture d’un événement politique majeur du pays.

VNA/CVN