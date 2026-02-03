Ouverture de la 54e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Dans la matinée du 3 février, à Hanoï, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert sa 54 e réunion, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale a indiqué qu’il s’agissait de la dernière réunion avant les vacances du Nouvel An lunaire 2026, organisée dans une atmosphère nationale de réjouissance à l’occasion du succès du XIVe Congrès national du Parti et, en particulier, du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026).

Selon lui, la 54e réunion se tient sur une demi-journée, avec un ordre du jour concis et centré sur des questions essentielles, dont l’examen et l’adoption d’une résolution complétant certains mécanismes et politiques spécifiques pour l’investissement et la construction du projet de centrales nucléaires de Ninh Thuân. En outre, le Comité permanent écoutera un rapport préliminaire sur l’orientation de l’élaboration de la Loi sur la capitale (modifiée) ; et examinera puis adoptera une résolution portant la deuxième modification de la structure, de la composition et du nombre de candidats désignés par les organes, organisations et unités aux niveaux central et local, en vue de l’élection des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné que, bien que le nombre de dossiers examinés soit limité, leur importance était majeure. Concernant certains projets de lois et d’ordonnances dont les dossiers n’ont pas encore été finalisés, il a demandé aux organes de rédaction et d’examen de coopérer étroitement, de se concentrer pleinement sur la préparation des dossiers et d’en garantir la qualité et les délais.

S’agissant de l’application des lois, il a demandé au Conseil des affaires ethniques et aux commissions de l’Assemblée nationale de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et les ministères concernés afin de réexaminer rapidement et de traiter les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de certaines lois, garantissant ainsi au mieux les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises.

À l’issue du discours d’ouverture, sous la conduite du vice-président de l’Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a entamé l’examen et les discussions conformément au programme de la réunion.

VNA/CVN