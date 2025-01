Têt solidaire : soutien à des Vietnamiens en difficulté vivant au Laos

Organisé par le Comité économique et financier du Sangha bouddhiste du Vietnam et la pagode Phât Tich, cet événement visait à soutenir les personnes en situation difficile, les personnes handicapées et les familles défavorisées résidant dans la capitale lao.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a rappelé l’attention constante que le Parti et l’État vietnamiens portent aux communautés vietnamiennes à l’étranger. Il a encouragé les Vietnamiens d’outre-mer à continuer de cultiver l’esprit de solidarité, de soutien mutuel et de contribution à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm, accompagné du Vénérable Thich Minh Quang et de bouddhistes de la pagode Phât Tich, a remis 250 cadeaux, chacun d’une valeur de 500 000 kips, à des personnes en difficulté et/ou handicapées vivant à Vientiane.

VNA/CVN