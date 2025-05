Le PM et des experts malaisiens saluent le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Lors d'une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur, évaluant le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN, le Premier ministre Anwar a déclaré qu'il était en contact permanent avec les dirigeants vietnamiens pour discuter des questions liées à l'ASEAN, notamment la nouvelle politique tarifaire des États-Unis et la question du Myanmar.

Il a affirmé que la Malaisie et le Vietnam coopéraient étroitement sur ces questions. Le Vietnam soutient la volonté de la Malaisie de promouvoir l'initiative de réseau électrique de l'ASEAN. Le Vietnam est un membre important du bloc.

Selon le dirigeant malaisien, des résultats tangibles étaient visibles dans plusieurs domaines, immédiatement après l’élévation des relations bilatérales au niveau du Partenariat stratégique global en novembre 2024, notamment la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement, notamment entre les sociétés pétrolières et gazières des deux pays.

Évoquant les défis restants, le dirigeant malaisien a déclaré que les deux pays étaient toujours prêts à trouver de nombreuses solutions pour les résoudre.

Photo : VNA/CVN

Des experts malaisiens ont également partagé leurs points de vue sur le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN. Le Dr. Oh Ei Sun, conseiller principal du Centre malaisien de recherche sur le Pacifique, a déclaré que le Vietnam était un membre très actif et efficace lors du récent sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur. En 20 à 30 ans, le Vietnam s'était profondément transformé, passant d'une position marginale au sein de l'ASEAN à un membre central, jouant un rôle de plus en plus important, a-t-il ajouté.

Prenant le Vietnam comme exemple, les pays les moins développés de l'ASEAN peuvent assurément se développer s'ils sont soutenus par des économies plus fortes au sein du bloc régional. Le Dr.Oh a souligné que le discours prononcé par le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors du récent sommet de l’ASEAN sur l'inclusion, la connectivité et la résilience avait été très efficace et utile pour les membres aséaniens.

Concernant les relations entre la Malaisie et le Vietnam, il a déclaré que l’élévation des relations bilatérales au niveau du Partenariat stratégique global en novembre 2024 était une décision opportune et que les relations entre les deux pays avaient connu de nombreux changements positifs.

Partageant le même point de vue que le Dr.Oh sur le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN, Collins Chong Yew Keat, expert en affaires étrangères et en sécurité à l'Université de Malaya, a affirmé que le Vietnam avait une influence très positive sur le développement de l'ASEAN en apportant d'importantes contributions dans de nombreux domaines.

Le Vietnam joue actuellement un rôle très positif dans la promotion de la transition énergétique, de la transformation numérique et de la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un soutien précieux pour tous les autres membres de l’ASEAN ainsi que pour les relations bilatérales Vietnam - Malaisie.

VNA/CVN