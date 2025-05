Le Vietnam présente sa candidate au Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035

La professeure associée et docteure Nguyên Thi Lan Anh, directrice adjointe de l'Académie diplomatique du Vietnam, est la candidate vietnamienne au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035.

Photo : ministère des Affaires étrangères/CVN

Dans son discours, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné l’importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, qualifiée de véritable constitution pour les océans. Il a rappelé que cette convention constitue le cadre juridique fondamental régissant toutes les activités maritimes, et salué le rôle crucial du TIDM dans la préservation de l’intégrité et de l’application de la CNUDM.

Le Vietnam a franchi une étape significative en présentant pour la première fois une candidature au Tribunal international du droit de la mer (TIDM). Cette décision majeure illustre l'engagement inébranlable du pays envers le respect du droit international. Elle témoigne également de la volonté de Hanoï de s'affirmer comme un membre actif de la communauté internationale, tout en confirmant son attachement au multilatéralisme, à la promotion de l'égalité des sexes et au renforcement du rôle des femmes au sein des institutions internationales.

Devant un parterre composé d'environ 80 ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants d'ambassades étrangères à Hanoï, ainsi que ceux de diverses agences nationales, la professeure associée et docteure Nguyên Thi Lan Anh a présenté sa vision. Elle a partagé ses convictions et son engagement à promouvoir le droit de la mer, en insistant sur l'application impartiale, compétente et intègre du droit international.

Nguyên Thi Lan Anh est reconnue comme l’une des principales expertes en droit international au Vietnam. Titulaire d’un doctorat, elle possède une vaste expérience dans l’enseignement, la recherche et la pratique du droit de la mer. Elle est actuellement arbitre désignée au titre de l’Annexe VII de la CNUDM, et vice-présidente de la Société asiatique de droit international. Elle a dirigé de nombreux projets de recherche sur le règlement des différends maritimes, et organisé divers séminaires sur la sécurité maritime régionale et l’application de la CNUDM de 1982.

Auteure et co-auteure de nombreux ouvrages et articles publiés dans des revues internationales de renom, elle possède aussi une solide expérience diplomatique, acquise dans le cadre des affaires bilatérales et multilatérales traitées par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN