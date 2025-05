Points marquants de la première phase de la 9e session de la XVe législature

La première phase de la 9 e session de l’Assemblée nationale de la XV e législature a permis l’adoption de réformes constitutionnelles majeures, la réduction des mandats et la promotion de la modernisation, de la numérisation et du développement durable du pays.

Photo : VNA/CVN

Depuis son ouverture le 5 mai 2025, l’Assemblée nationale a approuvé une résolution sur l’amendement et le complément de certaines dispositions de la Constitution de 2013, axée sur la rationalisation de l’appareil politique, la réorganisation du Front de la Patrie et des organisations politiques et sociales, ainsi que la redéfinition des unités administratives et des collectivités locales.

La Commission de révision constitutionnelle a également été créée et recueille activement l’opinion publique par divers canaux. Fin mai, plus de 17 millions de citoyens y ont participé via l’application VNeID.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a approuvé la résolution visant à raccourcir le mandat de la législature actuelle et des conseils populaires locaux, fixant au 15 mars 2026 la date des élections de la XVIe législature.

Elle a également fixé les dates limites de convocation des premières sessions de la nouvelle législature et des nouveaux conseils populaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné l’étroite coordination entre la préparation des congrès locaux, la réorganisation de l’appareil d’État et la garantie du développement socio-économique.

De son côté, le président de la République, Luong Cuong, a souligné que la réforme judiciaire visait à rapprocher la justice des citoyens, à protéger la population et à créer un appareil d’État plus efficace et rationalisé.

Au cours de cette phase, huit résolutions clés ont été adoptées pour préparer la révision constitutionnelle et le processus électoral de la nouvelle législature, institutionnalisant ainsi les décisions majeures du Comité central du Parti, considérées comme les "quatre piliers" fondamentaux du développement national dans la nouvelle ère. Parmi elles, la résolution N°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée a été largement adoptée, marquant une avancée significative dans les politiques de ce secteur.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné l’importance de la cohérence et de la coordination entre les différents niveaux de gouvernement pour surmonter les obstacles et favoriser l’innovation grâce à des projets législatifs liés aux sciences, aux technologies et à d’autres domaines.

La deuxième phase de la session sera consacrée à l’examen des questions en suspens, notamment la deuxième approbation du projet de réforme constitutionnelle, les lois sur l’organisation des collectivités locales, la fonction publique, la fusion des unités administratives provinciales et d’autres lois relatives aux élections. Des séances de questions-réponses seront également organisées.

De nombreux députés et citoyens espèrent que les décisions adoptées lors de cette session de la XVe législature serviront de base fondamentale pour simplifier l’appareil de l’État, éliminer les obstacles institutionnels et promouvoir le développement durable, propulsant le pays vers une nouvelle ère de progrès solide.

VNA/CVN