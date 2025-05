La République dominicaine attache de l'importance à ses relations avec le Vietnam

>> Le PM part pour le Sommet du G20 au Brésil et une visite en République dominicaine

>> Le Vietnam et la République dominicaine boostent leurs relations de coopération

>> Nouvelle phase de développement des relations Vietnam - République dominicaine

Photo : VNA/CVN

Au cours de la rencontre, le président dominicain a exprimé son admiration pour l'histoire héroïque du peuple vietnamien, tant dans sa lutte pour l'indépendance nationale d'hier que dans son processus d'édification et de développement d'aujourd'hui.

Soulignant le rôle croissant du Vietnam dans la région Asie-Pacifique, le président Luis Rodolfo Abinader Corona a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment les télécommunications, l'agriculture et les hautes technologies.

Il s'est dit convaincu que, durant son mandat, l'ambassadeur Lê Quang Long contribuerait activement à la promotion de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.

Pour sa part, le diplomate vietnamien a transmis au chef de l'État dominicain les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, du Premier ministre, Pham Minh Chinh, et du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Il a réaffirmé son engagement à élever la coopération bilatérale à un niveau supérieur. Il entend jouer un rôle de passerelle afin de coordonner et de mettre en œuvre les accords conclus lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République dominicaine en novembre 2024.

L'ambassadeur a également sollicité le soutien du gouvernement dominicain pour les entreprises vietnamiennes, en particulier dans le secteur des télécommunications.

À cette occasion, l'ambassadeur a rencontré Francisco Caraballo, vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la politique bilatérale et Miguel Mejía, secrétaire général du Mouvement de la Gauche Unie. Lors de ces discussions, les deux parties ont souligné l'importance de la mise en œuvre concrète et efficace des accords conclus au plus haut niveau.

Ils ont convenu de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, de concrétiser le mécanisme de consultation politique, de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines à fort potentiel et de se coordonner étroitement au sein des forums internationaux.

VNA/CVN