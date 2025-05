Un livre sur la coopération entre les Bureaux des Comités centraux des Partis vietnamien et lao

L’après-midi du 29 mai à Hanoï, le Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a organisé une cérémonie de publication du livre "Tradition de coopération entre le Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam et celui du Parti populaire révolutionnaire du Laos".

>> Le président Luong Cuong reçoit la vice-présidente lao Pany Yathotou

>> Les PMs du Vietnam, du Cambodge et du Laos prennent ensemble un petit-déjeuner de travail

>> Vietnam - Laos : promotion de la mise en œuvre d'un projet de coopération stratégique

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des responsables des deux Partis, des deux Bureaux ainsi que des représentants d'organismes concernés.

Le livre, fruit de près de trois années de recherche, a été achevé en mars 2025, à l’occasion du 70e anniversaire de la fondation du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et du Bureau de son Comité central. Il comprend quatre parties principales et une annexe, systématisant les documents de coopération, récapitulant les résultats depuis 1997, partageant les témoignages d’anciens responsables et mettant en lumière les principaux domaines de collaboration entre les deux Bureaux.

Les secrétaires généraux des deux Partis ont adressé des lettres de félicitations, soulignant la grande portée historique et politique de l’ouvrage, qui contribue à sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

À cette occasion, le Bureau du Comité central du PPRL a organisé une cérémonie de remise de distinctions à plusieurs collectifs et individus du Bureau du Comité central du PCV pour leurs contributions remarquables à la coopération bilatérale durant la période 2017–2022. Bùi Van Thach, chef adjoint du Bureau du Comité central du PCV, s’est vu décerner l’Ordre de la Liberté de 3e classe ; d’autres ont reçu l’Ordre de l’Amitié ou des certificats de mérite.

VNA/CVN