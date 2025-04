Lancement par SpaceX de la première mission spatiale habitée

L'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a lancé tard lundi 31 mars sa mission "Fram2" qui doit survoler les pôles Nord et Sud de la Terre et transporte un équipage de quatre astronautes non professionnels, constituant un nouveau pas dans l'exploration commerciale de l'espace.