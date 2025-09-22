Luong Cuong rencontre une délégation de parlementaires de l’État de l’Oregon

Le président de la République, Luong Cuong, a rencontré le 21 septembre (heure locale) à Seattle une délégation de parlementaires de l’État de l’Oregon conduite par le député Nguyên Ba Lôc, président de la Commission du développement économique de la Chambre des représentants de l’Oregon.

À l'occasion de sa participation au débat général de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le président de la République, Luong Cuong, a rencontré le 21 septembre (heure locale) à Seattle une délégation de parlementaires de l’État de l’Oregon conduite par le député Nguyên Ba Lôc, président de la Commission du développement économique de la Chambre des représentants de l’Oregon.

Le président a souligné que l’année 2025 marquait une étape importante pour les relations Vietnam - États-Unis, avec le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 2e anniversaire de leur élévation au rang de partenariat stratégique global. Il a rappelé que les deux pays avaient maintenu une dynamique positive dans de nombreux domaines.

Il a indiqué que le Vietnam s’orientait vers les objectifs stratégiques de 2030 et 2045, nécessitant l’accompagnement de ses partenaires, dont les États-Unis et l’État de l’Oregon.

Considérant l’Oregon comme un centre majeur des États-Unis dans les domaines de la haute technologie, des semi-conducteurs et des énergies renouvelables, le président a affirmé que le Vietnam accueillait favorablement les entreprises et institutions de formation de l’Oregon désireuses d’étendre leur coopération, de mener des investissements, des activités de recherche et de développement au Vietnam.

Il a invité les parlementaires à soutenir les relations entre les deux pays, ainsi que le Vietnam dans le développement de l’économie verte, de l’industrie des semi-conducteurs, de la formation de ressources humaines de haute qualité, et à promouvoir la reconnaissance rapide par les États-Unis du statut d’économie de marché du Vietnam.

Le président a salué la communauté vietnamienne nombreuse et réussie en Oregon, en réaffirmant que les Vietnamiens d’outre-mer faisaient partie intégrante de la nation, et a appelé les parlementaires à encourager la communauté à rester unie et à contribuer aux relations bilatérales.Les parlementaires de l’Oregon ont exprimé leur vive impression face au développement dynamique du Vietnam et ont affirmé que l’Oregon s’intéressait au renforcement de la coopération dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, la production de semi-conducteurs, l’électronique, l’éducation, l’énergie propre et l’agriculture de haute technologie. Ils se sont engagés à soutenir la coopération bilatérale.

Le député Nguyên Ba Lôc a affirmé qu’il ferait tout son possible pour renforcer la cohésion de la communauté vietnamienne aux États-Unis et contribuer à l’avenir des relations Vietnam - États-Unis.

