Vietnam - Lituanie : vers une relation de plus en plus substantielle, efficace et globale

Sur invitation du président vietnamien Luong Cuong, son homologue lituanien Gitanas Nausėda et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam les 11 et 12 juin. Cette visite témoigne du respect mutuel entre les deux nations et de leur ferme volonté de renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme.

Photo : VNA/CVN

Comme l'a souligné Ha Hoàng Hai, ambassadeur du Vietnam en Pologne et en Lituanie, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à la veille de la visite, cet événement marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Le programme de la visite comprendra des entretiens et rencontres de haut niveau entre le président Gitanas Nausėda et les dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale du Vietnam. Ce sera l’occasion pour les deux parties de faire un bilan de leurs relations bilatérales, d’échanger des visions stratégiques sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, et de proposer de nouvelles orientations de coopération adaptées aux conditions de développement actuelles des deux pays.

Cette visite devrait également donner lieu à la signature de plusieurs accords de coopération dans des secteurs prometteurs tels que le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, l’agriculture de haute technologie, la santé, les énergies propres et la transformation numérique. En parallèle, des activités de promotion des investissements, des forums d’affaires et des échanges communautaires seront organisés, créant ainsi des conditions concrètes pour une coopération économique et commerciale plus substantielle et durable.

Depuis l’établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays, le 18 mars 1992, le Vietnam a toujours considéré la Lituanie comme un ami et un partenaire sincère en Europe centrale et orientale. De son côté, la Lituanie apprécie hautement le rôle croissant du Vietnam en Asie du Sud-Est et au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a indiqué l’ambassadeur Ha Hoàng Hai.

Les deux pays partagent de nombreuses convergences de vues en matière de développement durable, d’intégration internationale, de transformation numérique et de réponse aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité énergétique ou encore les chaînes d’approvisionnement.

Sur le plan politique et diplomatique, le Vietnam et la Lituanie collaborent activement dans les forums multilatéraux. La Lituanie a toujours soutenu les accords clés entre le Vietnam et l’UE, notamment l’accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et l’accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), fournissant ainsi une base juridique essentielle pour le développement des relations économiques et d’investissement bilatérales.

Par ailleurs, bien que peu nombreuse, la communauté vietnamienne en Lituanie est bien intégrée, préserve son identité culturelle et contribue positivement à la société locale. Elle constitue un pont d’amitié vivant entre les deux peuples, renforçant la compréhension mutuelle et approfondissant les relations bilatérales.

L'ambassadeur Ha Hoàng Hai a souligné le vaste potentiel de coopération entre le Vietnam et la Lituanie. De nombreux domaines sont identifiés comme prometteurs, incluant l'économie, le commerce, l'investissement, la transformation numérique, l'innovation, les technologies financières, l'éducation, la formation, les sciences et les technologies.

Au-delà de ces secteurs, les deux pays possèdent également un grand potentiel de collaboration dans l'agriculture de haute technologie, la santé, la pharmacie, la protection de l'environnement, le tourisme et la culture, sans oublier la coopération en matière de main-d'œuvre qualifiée.

Forts d'une amitié solide, d'une volonté politique partagée et d'un besoin commun de développement, les relations entre le Vietnam et la Lituanie continuent à se développer. Cette dynamique s'inscrit aussi dans le cadre plus large de la coopération entre l'ASEAN et l'UE.

Selon le diplomate vietnamien, le Vietnam et la Lituanie réunissent toutes les conditions nécessaires pour bâtir un partenariat plus substantiel, efficace et global, fondé sur la complémentarité des intérêts, le respect mutuel et la poursuite conjointe des objectifs de développement durable.

VNA/CVN