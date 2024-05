Hô Chi Minh-Ville

Coup d’envoi d’un été passionnant : Kids Fest

Le Festival des enfants de Hô Chi Minh-Ville (Kids Fest ) 2024 est un événement culturel à destination des enfants et organisé à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance (1 er juin) ainsi qu'en réponse au Mois d'action pour les enfants 2024. Une série d'activités interactives y sont proposées dans la volonté de veiller au bien-être matériel et spirituel des enfants et de les faire profiter d'un festival de joie et d'allégresse.

Ainsi, le Kids Fest se déroulera du 31 mai au 2 juin avec 12 pavillons de jeux au sein de la Maison culturelle des enfants de Hô Chi Minh-Ville (N°36, rue Lê Quy Dôn, quartier Vo Thi Sau, 3e arrondissement) :

Un programme riche et diversifié pour tous les goûts

Le festival déploie un panel d'activités ludiques et éducatives, soigneusement sélectionnées pour répondre aux besoins et aux centres d'intérêt des enfants de tous âges. Parmi les points forts de cette édition, on peut citer : ateliers scientifiques, jeux de société interactifs, peinture assistée par intelligence artificielle, espace technologique numérique immersif, ateliers de création en feuilles de cocotier.

Le programme a aussi proposé des spectacles artistiques captivantes (chant, ballet, danse moderne, etc.), défilés de mode hauts en couleurs, pour des moments de pur émerveillement.

Pour promouvoir la culture de lecture, un espace lecture propice à l'évasion et à l'apprentissage qui exposera et ventent d'une large sélection de livres pour enfants, ouvrages éducatifs à destination des parents. Ici, il y aura les ateliers pour favoriser le partage et l'échange entre les lecteurs et les auteurs.

Dans le même temps, les participants peuvent assister aux ateliers liés à la sensibilisation des enfants aux défis de la planète, découvrir de l'espace de l'Oncle Hô, la Maison des enfants de la ville et de la Maison traditionnelle de l'Union des jeunes de Hô Chi Minh-Ville.

Selon Ha Tai Sau, directeur adjoint de la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville, avec pour message "Les enfants d'aujourd'hui - Le monde de demain", les organisateurs tentent au mieux de répondre aux besoins de divertissement des enfants, notamment en réduisant le temps d'attente pour les diverses activités.

M. Sau a également ajouté que par rapport à 2023, l'édition 2024 propose certaines activités inédites telles que les spectacles "Colora - Terre de brillance" et "Le premier voyage de Rago" font partie du projet : "Protéger l’environnement à travers des personnages d'animaux sauvages", du théâtre Ban Mai ; les ateliers "Se faire amis des enfants" (rencontres et échanges avec des experts sur les méthodes de pédagogie à l'usage des parents) ; un atelier "Couleurs de l'enfance" (dessin artistique sur de nombreux matériaux de récupération pour les transformer en objets utiles) ; un atelier de psychologie "Le bonheur autour de moi" ; un atelier "Amis des livres" et un atelier pédagogique "Passion photographie" sur la prise de photos (portraits, paysages, événements...), ainsi un tournoi "Super Speed Car Racing" (pour les enfants de deux à quatre ans).

Texte et photos : Quang Châu/CVN