Remise des décisions de nomination à trois vice-Premiers ministres et deux ministres

Dans l'après-midi du 26 août, au Palais présidentiel, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, a présidé la cérémonie d'annonce et de remise des décisions du président de la République de nommer des vice-Premiers ministres et les ministres des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Justice pour le mandat 2021 - 2026.

Avec l'autorisation du président, le chef adjoint du bureau présidentiel, Pham Thanh Ha, a annoncé les décisions du président de nommer Nguyên Hoa Binh, Hô Duc Phoc et Bùi Thanh Son au poste de vice-Premier ministre, celles du président de nommer Dô Duc Duy au poste de ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement et Nguyên Hai Ninh au poste de ministre la Justice.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Tô Lâm a adressé ses félicitations à Nguyên Hoa Binh, Hô Duc Phoc, Bùi Thanh Son, Dô Duc Duy et Nguyên Hai Ninh.

Il leur ont demandé de poursuivre leurs efforts afin d’accomplir avec succès toutes les tâches assignées, contribuant activement au développement et à la défense de la Patrie. Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple faisaient confiance au gouvernement et plaçaient de grandes attentes dans son travail pour développer le pays dans les années à venir.

Au nom des cinq personnes, le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh a souligné qu’il s’agissait de grands honneurs et en même temps de très lourdes responsabilités devant le Parti, l'État et le peuple.

Il s'est engagé à déployer des efforts continus et à contribuer de son mieux à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, en se concentrant sur l'accomplissement des objectifs et des tâches fondamentales au cours des dernières années du mandat.

