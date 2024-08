L’AN ratifie la nomination de trois vice-Premiers ministres et de deux ministres

L’Assemblée nationale a approuvé le 26 août des résolutions ratifiant la proposition du Premier ministre relative à la nomination de trois vice-Premiers ministres et de deux ministres pour le mandat 2021-2026.

Photo : VNA/CVN

Avec 432 sur 432 voix des députés présentés à la séance (soit 89,91% du total des députés), l’Assemblée nationale a ratifié la proposition du Premier ministre relative à la nomination de Nguyên Hoa Binh, membre du Politburo et secrétaire du Comité central du Parti ; de Hô Duc Phoc, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ministre des Finances ; de Bùi Thanh Son, membre du Comité central du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ministre des Affaires étrangères, au poste de vice-Premier ministre.

Avec 426 sur 426 voix des députés présentés à la séance (soit 88,57% du total des députés), l’Assemblée nationale a ratifié la proposition du Premier ministre relative à la nomination de Dô Duc Duy, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation des députés de la 15e Assemblée nationale de la province de Yên Bai au poste de ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement et à celle de Nguyên Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la province de Khanh Hoa au poste de ministre de la Justice.

