Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, reçoit un vice-président de l'AN du Laos

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu le 22 août à Hanoï, le vice-président de l'Assemblée nationale du Laos et président du Comité lao pour la paix et la solidarité, Sommad Pholsena, en visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a félicité les grandes réalisations obtenues par Laos ces dernières années, soulignant que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement des relations stratégiques et de la coopération intégrale avec le Parti, l'État et le peuple du Laos.

Le Vietnam a soutenu activement le rôle international du Laos en 2024 en tant que président de l'ASEAN/AIPA 2024 et président de la 45e Assemblée générale de l'AIPA. L'Assemblée nationale vietnamienne est prête à partager ses expériences avec l'Assemblée nationale lao, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant vietnamien a également hautement apprécié les résultats de l’entretien et des séances de travail entre le Comité de paix, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et le Comité lao pour la paix et la solidarité. Les deux parties ont discuté et convenu de 6 contenus pour renforcer leurs relations de coopération.

Multiplier les échanges de visites

Trân Thanh Mân a proposé aux Assemblées nationales des deux pays de multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux. Il a également proposé au Comité de paix, à l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et au Comité lao pour la paix et la solidarité de promouvoir la sensibilisation auprès des jeunes générations des deux pays sur les relations de solidarité et d’amitié grandiose entre le Vietnam et le Laos.

Les deux parties doivent se coordonner étroitement et se soutenir mutuellement dans les mécanismes et les forums populaires multilatéraux de la région et du monde ; renforcer le partage d'informations et d'expériences, contribuant ainsi de manière substantielle au développement du Vietnam et du Laos, a-t-il indiqué

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a proposé à l'Union des organisations d'amitié du Vietnam de partager ses expériences avec le Laos qui envisage de créer l'Union des organisations d'amitié du Laos.

De son côté, Sommad Pholsena a affirmé que l'Assemblée nationale lao continuerait à coopérer étroitement avec l'Assemblée nationale vietnamienne dans la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux pays.

Il a exprimé le souhait que l'Assemblée nationale vietnamienne continue de renforcer la coopération et d'aider le Laos lors de sa présidence de l'ASEAN/AIPA 2024.

