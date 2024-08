Des jeunes gardes-frontières vietnamiens et cambodgiens resserrent leurs relations

Ces jeunes officiers vietnamiens et cambodgiens ont organisé un programme de sensibilisation des lois auprès de cadres et habitants de la zone frontalière Vietnam - Cambodge pour appliquer strictement l'accord sur les réglementations frontalières entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Selon le major Nguyên Van Thang, officier de garde-frontières de Tây Ninh, l'accord sur les réglementations frontalières entre le Vietnam et le Cambodge a été signé le 20 juillet 1983. Comprenant 4 chapitres et 19 articles, il réglemente clairement la résidence et les déplacements dans les zones frontalières pour acheter, vendre et échanger des biens nécessaires pour la vie quotidienne.

Ces derniers temps, les jeunes officiers vietnamiens et cambodgiens ont contribué à assurer la sécurité et l'ordre, à favoriser le trafic à travers les postes-frontière, à contribuer au développement socio-économique, à renforcer la solidarité et l'amitié et la compréhension entre l’autorité, la population et les forces de l'ordre des deux pays.

À cette occasion, de nombreuses activités d'échanges culturels et sportifs entre officiers et soldats des deux pays ont été organisées. Ces jeunes officiers ont également remis 40 bourses à des élèves en situation difficile des zones frontalières des deux pays et planté des arbres d'amitié au poste-frontière de Môc Bài.

VNA/CVN