Entretien des présidents des Comités de paix vietnamien et lao

Le président du Comité de paix du Vietnam ( Viet Nam Peace Committee - VPC), Uông Chu Luu, s'est entretenu le 22 août à Hanoï avec le vice-président de l'Assemblée nationale du Laos et président du Comité lao pour la paix et la solidarité, Sommad Pholsena.

>> Le Comité de paix du Vietnam tient son congrès national

>> Hô Chi Minh-Ville fière de sa coopération fructueuse avec les localités lao

Photo : VNA/CVN

Uông Chu Luu a hautement apprécié l'efficacité de la coopération entre les deux Comités ces derniers temps. Il a indiqué que les deux parties avaient établi un mécanisme pour échanger annuellement des délégations, parallèlement aux échanges réguliers d’informations, au partage d’expériences et à la coordination étroite dans des activités visant à promouvoir l'amitié et la coopération entre les peuples des deux pays.

La visite de travail d’une délégation du VPC à Vientiane en 2022 était l'une des activités les plus réussies dans les échanges de délégations entre les deux Comités, a-t-il estimé, ajoutant que les deux parties avaient également organisé un séminaire sur la diplomatie populaire.

Le responsable vietnamien a suggéré que les deux parties continuent de développer les acquis dans la promotion de l'amitié et de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, tout en innovant et en diversifiant de manière proactive les formes de coopération entre les deux Comités.

Renforcer la coopération bilatérale

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération à travers des activités telles que le maintien des échanges de délégations, l’organisation de séminaires et ateliers pour discuter de questions de paix, de solidarité, de coopération, ainsi que de celles d'intérêt commun, le renforcement de la coordination et le soutien mutuel dans des activités de diplomatie populaire dans les forums multilatéraux, et le maintien du mécanisme d'échange régulier d'informations sur les questions liées à la situation des deux pays, de la région et du monde, ainsi que sur les activités de chaque partie.

Les Comités soutiendront également la formation, amélioreront le professionnalisme du personnel travaillant dans la diplomatie populaire et envisageront d'organiser conjointement des activités de sensibilisation sur la défense de la paix...

Sommad Pholsena a souligné l'importance des échanges entre les peuples et la nécessité de renforcer la sensibilisation à la paix pour la jeune génération des deux pays, et ce sous diverses formes, afin d'approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et Laos.

VNA/CVN