Un Vietnamien dans la liste "30 Under 30 North America"

Le magazine économique américain Forbes a récemment publié sa liste des 30 personnalités de moins de 30 ans en Amérique du Nord (30 Under 30 North America) , incluant le Vietnamien Nguyên Siêu dans le domaine du marketing et de la publicité.

>> Deux jeunes vietnamiens entre au classement de Forbes

>> Six Vietnamiens dans la liste "30 Under 30 Asia" 2020

>> Cinq Vietnamiens dans la liste "Forbes 30 Under 30 Asia" 2022

Photo : CTV/CVN

Forbes résume que Nguyên Siêu, âgé de 29 ans, est scénariste et producteur au sein de l’équipe des médias audiovisuels de HBO Max. À ce titre, il conceptualise, écrit, produit et édite des vidéos publicitaires pour les programmes de HBO Max, incluant des bandes-annonces, des documentaires et des vidéos sociales pour des succès tels que Euphoria, The Idol, Hacks, The White Lotus, et bien d’autres. Le jeune Vietnamien a produit plus de 40 projets marketing, attirant 37 millions de vues sur les plateformes sociales.

Nguyên Siêu a été nominé pour le prix Primetime Emmy en 2024 pour le “Meilleur court-métrage non-fictionnel ou réalité” avec le court-métrage des coulisses Hacks : Bit by Bit et pour le prix Clio en 2022 dans la catégorie “Télévision : Contenu original” avec la série des coulisses Enter Euphoria, dont il a produit l’épisode 5.

Né en 1995, Siêu est un ancien élève du lycée d’élite Hanoï-Amsterdam. En mars 2013, il a reçu une lettre d’admission et une bourse de sept différentes prestigieuses universités américaines.

Dix ans à tracer son propre chemin

Parlant de son parcours pour devenir l’un des visages remarquables de Forbes cette année, Siêu a déclaré que c’était une histoire pleine de surprises et d’émotions. Cette année, il y a eu 10.000 nominations et Forbes a sélectionné les 30 meilleures personnes dans chaque domaine.

Photo : ST/CVN

“Mon collègue chez HBO a envoyé un dossier de candidature sur moi. J’ai eu la chance que le magazine Forbes s’intéresse à mon histoire et choisisse de me mettre sur la liste”, partage Siêu. Il n’a découvert qu’il figurait sur la liste “30 Under 30 North America” qu’au moment où Forbes a annoncé les résultats, et il a été surpris et ému de voir son nom parmi les lauréats.

Dans un entretien avec la presse, Siêu a exprimé sa fierté d’avoir été sélectionné par le magazine Forbes parmi les jeunes talents “30 Under 30 North America” de cette année. C’est une reconnaissance significative après une décennie de travail acharné dans le secteur des médias aux États-Unis.

Siêu se souvient de ses débuts dans l’industrie médiatique américaine, motivé par sa passion pour la création et sa conviction dans l’importance des histoires à portée mondiale. En tant qu’étudiant, il a rapidement effectué des stages dans des entreprises de divertissement et de médias de premier plan comme Walt Disney, MTV et Blumhouse, tout en poursuivant ses études.

Photo : CTV/CVN

Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé comme assistant de production et éditeur chez Paramount Network, s’occupant de toutes les tâches, même les plus modestes, lorsque quelqu’un avait besoin d’aide.

“Dans les premières années de ma vingtaine, j’ai remarqué qu’il y avait peu de personnes d’origine étrangère, en particulier des Vietnamiens, travaillant dans ce secteur aux États-Unis. J’ai dû explorer, vivre des expériences, faire des erreurs et apprendre de ces échecs pour trouver ma propre voie”, se remémore Siêu. Il s’est efforcé de créer des œuvres qui touchent les émotions du public tout en reflétant sa propre identité.

Après dix ans de travail aux États-Unis, Siêu a laissé une empreinte significative, notamment en produisant des contenus pour promouvoir la saison 2 de la série Euphoria, qui a été la deuxième série la plus regardée de l’histoire de HBO (jusqu’en 2022).

Dans son rôle, le jeune Vietnamien a travaillé directement avec des stars de premier plan d’Hollywood, telles que Lady Gaga, Robert Downey Jr., Selena Gomez, Zendaya, Jennie, et Dylan O’Brien.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Siêu admet que c’est un défi énorme pour un jeune Vietnamien comme lui de se faire une place aux États-Unis, particulièrement dans les secteurs créatifs. Après avoir obtenu leurs diplômes universitaires, la plupart des étudiants vietnamiens se tournaient vers des domaines tels que la technologie ou la finance. Siêu était parmi les rares à s’engager dans le secteur créatif, ce qui laissait peu d’exemples à suivre.

“J’ai dû explorer par moi-même pour trouver ma propre voie”, souligne-t-il.

Produire des vidéos pour le public américain représente un défi, car Siêu, né et ayant grandi au Vietnam, ne comprend pas la culture américaine aussi bien que les locaux. En plus de perfectionner ses compétences techniques, il doit également apprendre et approfondir sa connaissance de la culture américaine, de son humour et des goûts du public.

“Il y a des moments où je produisais des vidéos que je trouvais drôles, mais qui ne faisait pas rire les autres, ou des vidéos que je considérais émouvantes, tandis que le public américain les jugeait trop chargées émotionnellement”, se souvient Siêu en évoquant ses expériences professionnelles.

Environnement créatif et ouvert

Au fil du temps, Siêu a produit de plus en plus de contenus, lesquels se sont progressivement rapprochés du public américain, ce qui lui a permis de mieux comprendre leurs goûts et leurs besoins. Bien que cela ait été difficile, Siêu constate que l’environnement créatif américain est très ouvert aux idées nouvelles et audacieuses, l’encourageant à essayer, que ses idées soient un succès ou un échec. C’est un terreau fertile pour faire “germer” sa carrière.

Photo : Forbes/CVN

Les vidéos qu’il réalise doivent passer par de nombreuses étapes d’évaluation et de validation de la part des directeurs créatifs et des réalisateurs. Ils n’apprécient pas toujours les productions du jeune homme. “Il y a des vidéos pour lesquelles je reçois des pages de commentaires, et je dois les retravailler plusieurs fois pour satisfaire leurs exigences”, raconte Siêu. Ces moments le rendaient parfois triste et découragé, le faisant douter de ses compétences.

Plus tard, Siêu a réalisé que c’était la nature du métier. Tout créateur doit faire face à des projets soumis à des retours. Chaque retour est une opportunité d’améliorer le produit, et cela lui a également permis d’apprendre à mieux créer du contenu pour le public américain.

Concernant sa manière de se démarquer dans l’industrie des médias chez HBO, le jeune Vietnamien affirme avoir une expertise solide en production et montage, notamment pour des vidéos longues, avec une attention particulière aux coulisses des émissions, qui attirent beaucoup d’intérêt.

Chaque jour, Siêu se lève tôt pour prendre le métro jusqu’à son entreprise, située à 5 km de son logement. Il prépare lui-même ses repas pour le travail et, le soir, il lit des livres et regarde la télévision. “Peu importe ma carrière, je dois m’occuper de ma vie quotidienne”, sourit Siêu.

En faisant partie de la liste “30 Under 30 North America” dans le domaine du marketing et de la publicité pour 2025, Siêu reçoit de nombreuses propositions de collaboration de la part de grandes figures du secteur. Cette nouvelle reconnaissance lui donne encore plus de motivation pour produire des œuvres exceptionnelles chez HBO.

En évoquant ses projets futurs, Siêu espère avoir l’opportunité de produire davantage de contenus personnels, ainsi que d’écrire un autre livre sur le domaine des médias aux États-Unis, après le succès de son premier livre sur l’expérience de l’étude à l’étranger, intitulé La solitude pour grandir.

VTC News - Phuong Nga/CVN