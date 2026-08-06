Vietnam - Laos : un partenariat renforcé autour d'une économie autonome

Dans le cadre de la visite de travail au Laos, du 4 au 6 août, une délégation de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, conduite par son directeur Doàn Minh Huân, a rendu, le 6 août, des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, ainsi qu'au Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

>> Le Laos étudie la construction d’un oléoduc reliant le Vietnam pour renforcer sa sécurité énergétique

>> Le Vietnam et le Laos intensifient leur coopération dans le domaine théorique

>> Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

Doàn Minh Huân a indiqué que la délégation avait tenu des séances de travail et des entretiens fructueux avec le Conseil central de la théorie du Laos et l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos. Elle a également coorganisé avec succès le colloque scientifique international Laos - Vietnam intitulé "Une économie indépendante et autonome : l'initiative du Laos et les enseignements tirés de l'expérience vietnamienne".

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que ce colloque a non seulement apporté de solides fondements scientifiques et des recommandations politiques de grande valeur, mais qu'il constitue également un mécanisme efficace de coordination entre les institutions de recherche et de formation théorique des deux pays. Celles-ci poursuivront leur coopération étroite afin de mettre en œuvre efficacement leurs programmes conjoints, contribuant ainsi au renforcement des relations entre le Vietnam et le Laos.

Thongloun Sisoulith a affirmé que l'approfondissement de la coopération entre les organismes de théorie et de sciences sociales des deux pays constituera une base solide pour préserver et développer la voie de la construction du socialisme adaptée aux réalités de chaque pays dans la nouvelle époque. Il a invité les organismes concernés à traduire les résultats des entretiens et du colloque en programmes et projets de coopération concrets.

De son côté, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a salué la coopération entre les quatre principales institutions de recherche et de formation théorique du Laos et du Vietnam, tout en félicitant les organisateurs pour le succès du colloque.

Afin d'améliorer encore l'efficacité de cette coopération, il a proposé de consolider les mécanismes existants, d'élever la qualité des recherches en les orientant vers des questions stratégiques telles que l'économie indépendante, la gouvernance publique, l'économie numérique et l'économie verte. Il a également appelé à intensifier les échanges de spécialistes et d'étudiants, à développer conjointement des bases de données, à transformer les résultats des recherches en propositions politiques destinées aux dirigeants des deux pays et à organiser régulièrement des colloques afin de continuer à renforcer les relations spéciales Vietnam-Laos.

Auparavant, le 5 août à Vientiane, les quatre principales institutions de recherche et de formation théorique des deux pays – l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos, l'Académie vietnamienne des sciences sociales et l'Institut national lao des sciences économiques et sociales – avaient organisé le colloque "Une économie indépendante et autonome : l'initiative du Laos et les enseignements tirés de l'expérience vietnamienne".

Le colloque a adopté une devise d'action : "Fidélité aux principes – Percée institutionnelle – Construire ensemble l'avenir", tout en définissant trois axes prioritaires de coopération pour les années à venir : renouveler les approches et les modèles de connectivité économique ; renforcer les capacités institutionnelles et la gouvernance des risques macroéconomiques ; élever la coopération en matière de recherche théorique et de conseil stratégique.

VNA/CVN