L’Australie salue les relations avec le Vietnam

Les sites officiels du gouvernement australien et du Premier ministre Anthony Albanese ont publié, le 7 août, des messages de bienvenue à l’occasion de la visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, prévue du 9 au 12 août.

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Photo : VNA/CVN

Les messages diffusés sur les plateformes du gouvernement australien soulignent que l’Australie et le Vietnam sont deux partenaires régionaux proches, unis par des relations d’amitié traditionnelles de longue date. Il s’agira de la première visite de Tô Lâm en Australie dans ses nouvelles fonctions et de la première rencontre en personne entre les deux dirigeants.

Le site officiel du Premier ministre australien a confirmé qu’Anthony Albanese présiderait la cérémonie d’accueil officielle et s’entretiendrait avec Tô Lâm. Soulignant l’importance de cette visite, Anthony Albanese a déclaré attendre avec intérêt la venue de Tô Lâm en Australie et les discussions sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Il a souligné que les relations Vietnam - Australie reposaient sur une profonde confiance stratégique, des intérêts communs et une détermination partagée à œuvrer en faveur d’une région pacifique, stable et prospère.

L’Australie est actuellement l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam. Les deux pays entretiennent une coopération étroite et globale dans des domaines clés, notamment la défense et la sécurité, l’économie et le commerce, la transformation numérique, la lutte contre le changement climatique et la coordination au sein des forums multilatéraux.

VNA/CVN