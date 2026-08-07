Vietnam - Laos : une coopération de défense et de sécurité toujours plus concrète

En visite officielle au Laos, le général Nguyên Trong Nghia a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération entre les deux armées, contribuant à consolider les relations d’amitié spéciale et de solidarité entre les deux pays.

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Le 6 août, à Vientiane, le général Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, accompagné d’une délégation de responsables politiques de l’Armée populaire du Vietnam, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, ainsi qu’au Premier ministre lao, Sonexay Siphandone.

Photo : VNA/CVN

Le général Nguyên Trong Nghia s’est félicité des importantes réalisations obtenues ces dernières années par le Parti, l’État, l’Armée et le peuple lao. Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du PPRL, le Laos continuerait d’enregistrer de nouveaux succès dans son processus de renouveau.

Il a également informé les dirigeants laotiens des résultats de son entretien avec le général Vongsone Inpanphim, chef du Département général de politique de l’Armée populaire lao. Les deux parties ont salué les résultats obtenus par leurs organismes et unités dans la mise en œuvre des orientations définies par les ministères de la Défense et les armées des deux pays. Elles sont convenues de renforcer une coopération globale, concrète et efficace dans les domaines du travail du Parti et du travail politique, considérés comme le fondement de la confiance politique entre les deux armées.

Le général Nguyên Trong Nghia a remercié le Parti, le gouvernement, l’armée, les autorités locales et le peuple lao pour leur soutien constant aux activités de la Campagne des "500 jours et nuits" visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie, lancée par le gouvernement vietnamien en mars 2026.

Thongloun Sisoulith et Sonexay Siphandone se sont réjouis du développement continu des relations bilatérales. Ils ont souligné que les relations politiques, toujours plus profondes et fondées sur la confiance, jouent un rôle moteur dans l’orientation des relations entre les deux pays. La coopération dans les autres domaines devient également de plus en plus concrète et efficace, notamment sur les questions stratégiques liées à la défense, à la sécurité et au développement de chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Ils ont apprécié les résultats de la coopération entre les deux armées et affirmé qu’ils continueraient à soutenir et à créer des conditions favorables au développement concret et efficace des relations de défense, contribuant ainsi à renforcer les liens de solidarité spéciale et de fraternité entre les deux armées et les deux peuples.

En visite officielle au Laos, le général Nguyên Trong Nghia et le général de corps d’armée Vongsone Inpanphim ont participé à la cérémonie de lancement des travaux de la caserne du bataillon 988, relevant du Département de la sécurité intérieure du Département général de politique de l’Armée populaire lao.

Le bataillon 988 est chargé d’assurer la sécurité des dirigeants du Parti et de l’État lao. Le projet, financé par le ministère vietnamien de la Défense à hauteur de 62 milliards de dôngs, s’étend sur plus de cinq hectares. Il comprend notamment un poste de commandement, une salle polyvalente, des logements pour les officiers et les soldats, un bâtiment pour le commandement, un logement destiné aux femmes officiers, un réfectoire, des cuisines, des infrastructures techniques et divers ouvrages annexes.

Au cours de la même journée, le général Nguyên Trong Nghia et les délégations politiques militaires des deux pays sont allés déposer des gerbes de fleurs au Parc de l’amitié Laos - Vietnam. Ils ont également rendu visite aux cadres et enseignants de l’École de théorie politique de l’Armée populaire lao.

VNA/CVN