Le PM souligne l’amélioration de la qualité du personnel dans l’appareil

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a souligné samedi 11 janvier à Hanoi l’importance de réorganiser les fonctionnaires et les employés publics et d’améliorer leur qualité tout en rationalisant l’appareil organisationnel.

Le principe directeur est de donner la priorité aux intérêts nationaux avant tout, de sélectionner les options les plus avantageuses et optimales et d’attribuer des tâches à ceux qui sont les plus performants, a-t-il déclaré à la 9e réunion du Comité directeur du gouvernement pour l’examen de la mise en œuvre de la résolution n°18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti, qui vise à rationaliser le système politique pour une plus grande efficacité et efficience, dont il est à la tête.

Il a souligné la nécessité de mener efficacement le travail idéologique et d’assurer des régimes et des politiques appropriés pour les personnes affectées par la restructuration afin de maintenir la solidarité et l’unité au sein des agences. Il a également souligné l’importance de retenir et d’attirer des personnes talentueuses, capables et réputées.

Le chef du gouvernement a appelé les agences à continuer d’affiner les rapports et les plans à soumettre aux autorités compétentes, en garantissant à la fois progrès et qualité.

Il a également souligné la nécessité d’éviter les perturbations, d’améliorer l’efficacité des ministères et des agences et de mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises.

Plan de restructuration du gouvernement

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, en appliquant strictement les directives du Politburo et du comité directeur central pour examiner la mise en œuvre de la résolution n°18-NQ/TW, la réunion a convenu du plan de restructuration du gouvernement à soumettre aux autorités compétentes.

Plus précisément, la structure proposée comprend 22 ministères et agences, dont 17 ministères et agences de niveau ministériel (en baisse de cinq) et cinq agences affiliées au gouvernement (en baisse de trois). En outre, les ministères et agences réduiront considérablement leurs unités à tous les niveaux.

Les vice-Premiers ministres ont été chargés de diriger les ministères et les agences dans leurs domaines respectifs pour examiner et proposer des plans, en veillant à ce que les fonctions et les tâches soient examinées et rationalisées pour éviter les chevauchements ou les omissions.

Les ministères qui n’atteignent pas les objectifs de réduction du personnel seront tenus de réviser leurs plans. Les ministères qui ne sont pas fusionnés doivent réduire leurs unités d’au moins 15% à 20%, tandis que ceux qui sont fusionnés doivent réaliser une réduction de 35% ou plus, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.

