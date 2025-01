Le président de l’Assemblée nationale rencontre les vétérans du régiment 271

Le plus haut législateur a adressé salutations les plus sincères et ses meilleurs vœux aux vétérans du régiment 271, à l’occasion du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2024) et du 35e anniversaire de la Fête de la défense nationale (22 décembre 1989-2024).

Il a souligné la tradition de 80 ans de loyauté envers la nation, de dévouement au peuple et de volonté de combattre et de se sacrifier pour l’indépendance et la liberté de la patrie et pour le socialisme de l’Armée populaire du Vietnam.

Avec ses brillants faits d’armes, a-t-il noté, le régiment 271 de la région militaire de Tri Thiên a apporté des contributions significatives à ces chapitres fiers et glorieux de l’histoire de la nation et de l’armée.

Le dirigeant a également fait le point sur les réalisations socio-économiques du Vietnam en 2024. Malgré de nombreux défis, notamment de graves pertes humaines et matérielles causées par le super typhon Yagi, la macroéconomie reste stable, l’inflation a été maîtrisée et les 15 principaux objectifs socio-économiques ont été atteints ou dépassés.

Les recettes du budget de l’État ont été estimées à plus de 1,87 billiards de dôngs (environ 73,4 milliards d'USD) et le chiffre d’affaires total du commerce extérieur a atteint un niveau record de 782 milliards d'USD. Les flux d’investissements étrangers ont augmenté de manière significative tandis que la protection sociale, la défense nationale et la sécurité ont été garanties.

En 2025, année charnière pour le Vietnam, il a exprimé son espoir que les vétérans et les contributeurs à la révolution du régiment 271 continueront à promouvoir les nobles traditions des "soldats de l’Oncle Hô".

Le président de l’Assemblée nationale leur a demandé de donner l’exemple dans le travail et la production, de contribuer à la prospérité de leurs villes natales et au développement national, et d’accroître l’éducation des jeunes sur la tradition révolutionnaire.

En outre, il leur a demandé de contribuer au maintien de la sécurité locale et de l’ordre social, de mettre en œuvre efficacement les résolutions et directives du Parti sur les affaires des anciens combattants et de veiller à l’application efficace de l’Ordonnance sur les anciens combattants, publiée le 7 octobre 2005 par le Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Le régiment 271 a été créé en août 1971 en tant qu’unité mobile clé de la région militaire 4. Peu de temps après sa formation, il a été déployé dans la région militaire de Tri Thiên pour des opérations de combat. Entre août 1971 et février 1983, le régiment 271 a accompli de nombreux exploits louables, notamment en participant à la campagne de 81 jours de défense de la citadelle de Quang Tri en 1972.

Les officiers et soldats du régiment 271 ont également modernisé des dizaines de kilomètres de routes et des centaines de ponts, fourni des dizaines de milliers de journées de travail pour soutenir les communautés locales, fait don de dizaines de tonnes de riz et de biens essentiels, neutralisé des milliers de mines et bombes laissées par la guerre, et rapatrié des centaines de restes de martyrs pour les réinhumer dans des cimetières nationaux.

