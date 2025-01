Hommage à l’ambassade de la République de Corée à Hanoï après le crash de Jeju Air

Le membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son s’est rendu mardi 31 décembre à l’ambassade de la République de Corée à Hanoï pour rendre hommage aux victimes du crash de l’avion de Jeju Air et signer le livre de condoléances.

Photo: VNA/CVN

Plus tôt dans la journée, au nom de l’Assemblée nationale du Vietnam, sa vice-présidente Nguyên Thi Thanh, également présidente du groupe parlementaire d’amitié Vietnam-République de Corée, s’est également rendue à l’ambassade pour présenter ses condoléances et signer le livre de condoléances.

Dans leurs messages, les deux hauts responsables ont exprimé leurs sincères condoléances et leur sympathie au gouvernement, à l’Assemblée nationale et au peuple de la République de Corée, en particulier aux familles des victimes. Ils ont exprimé leur confiance dans le fait que le pays surmonterait cette perte profonde et ferait rapidement face aux conséquences de la tragédie, aidant les familles touchées à retrouver la stabilité.

Au nom du gouvernement et du peuple sud-coréens, l’ambassadeur de la République de Corée Choi Youngsam a exprimé sa gratitude aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens pour leurs condoléances et leurs visites personnelles. Il a souligné que la préoccupation et le soutien du Vietnam encourageaient la République de Corée dans cette période difficile.

Le 29 décembre, le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont envoyé des messages de condoléances au président par intérim de la République de Corée, Choi Sang-mok. Le président de l’Assemblée nationale Trân Thânh Mân a également envoyé un message de condoléances à son homologue sud-coréen Woo Won-shik.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a également envoyé un message similaire au ministre des Affaires étrangères de la République de Corée Cho Tae-yul.

Selon des informations, dimanche 29 décembre vers 09h03 heure locale (00h03 GMT), l’avion de ligne qui transportait 175 passagers, dont 173 Sud-Coréens et deux Thaïlandais, ainsi que six membres d’équipage, s’est écrasé alors qu’il tentait d’atterrir à l’aéroport international de Muan, à environ 290 km au sud-ouest de la capitale Séoul.

Le vol 7C2216 de Jeju Air en provenance de Bangkok (Thaïlande) s’est posé sans roues, a dérapé sur la piste et a heurté le mur extérieur de la piste, son fuselage se brisant en deux et prenant feu. Seuls deux membres d’équipage ont pu être sauvés à l’arrière de l’avion, dont la plupart des parties ont été gravement endommagées.

Le même jour, le président par intérim de la République de Corée, Choi Sang-mok, a annoncé une période de deuil national de sept jours jusqu’à minuit le 4 janvier prochain pour commémorer les victimes.

Il a ajouté que les fonctionnaires de tous les ministères, des gouvernements locaux et des institutions publiques porteraient des rubans de deuil pendant cette période, s’engageant à enquêter de manière approfondie sur les causes exactes de l’accident et à prendre des mesures pour éviter qu'un accident aussi tragique ne se reproduise.

VNA/CVN