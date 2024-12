Le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam célébré en Allemagne

Dans son discours présenté à la célébration, le président de l'Association des vétérans de guerre du Vietnam à Berlin-Brandebourg, Nguyên Trong Nghia, a déclaré que son Association a vu le jour le 22 décembre 2009, réunissant des cadres, des soldats, des jeunes volontaires, des miliciens et des travailleurs de la défense qui ont directement participé au combat, et ont construit le pays.

Photo : VNA/CVN

Depuis sa création, les membres de cette Association vivant actuellement à Berlin-Brandebourg et ses environs, valorisent le bon caractère et la tradition des soldats de l'Oncle Hô, participent activement au bloc de grande union nationale, protègent et construisent la Patrie vietnamienne, s’entraident pour développer et bien s’intégrer dans la société d’accueil.

Au nom de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, le ministre conseiller Chu Tuân Duc a exprimé son espoir que l'Association des vétérans de guerre du Vietnam à Berlin-Brandebourg encouragera les activités visant à prendre soin de la vie des membres appartenant aux familles méritantes ainsi que continuer à soutenir de s'intégrer mutuellement dans la société d'accueil et avoir de nombreuses activités pratiques et opportunes envers la Patrie.

