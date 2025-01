Le chef de l’État exhorte le Bureau présidentiel à se préparer à des tâches importantes

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a salué les réalisations du Bureau présidentiel en 2024, avec la gestion d’une lourde charge de travail au milieu de nombreuses difficultés.

Un rapport du Bureau présidentiel a montré qu’au cours de l’année, il a constamment fourni des propositions et des conseils opportuns pour les programmes de travail du président et de la vice-présidente de la République.

Il a également préparé et organisé de nombreuses réunions majeures pour aider le président de la République à accomplir des tâches importantes du Comité central du Parti.

Le Bureau présidentiel a rapidement mis en œuvre les décisions du président de la République sur l’octroi de l’amnistie à 3.767 prisonniers à l’occasion de la Fête nationale (2 septembre). Il a organisé avec succès des réceptions pour les chefs d’État étrangers et des voyages d’affaires à l’étranger du président et de la vice-présidente de la République.

Le président Luong Cuong a invité le Bureau présidentiel à travailler en étroite collaboration avec les agences concernées, en particulier le Bureau du Comité central du Parti, pour apporter des idées et des propositions sur le projet de plan sur la création d’une organisation du Parti des agences centrales du Parti. Dans le même temps, le Bureau présidentiel devrait se concentrer sur la préparation du neuvième congrès de son organisation du Parti, a-t-il demandé.

Notant qu’en 2025, les congrès d’émulation patriotique à tous les niveaux se tiendront en vue du XIe congrès national, il a demandé au Bureau présidentiel de fournir des conseils aux dirigeants de l’État sur le bilan du travail d’émulation et de récompense et d’ordonner aux localités de mener à bien leur propre congrès.

Photo : VNA/CVN

En particulier, le président Luong Cuong a souligné la nécessité de promouvoir fortement la transformation numérique pour améliorer l’efficacité opérationnelle de l’ensemble du Bureau présidentiel ainsi que de chaque personnel.

Le Bureau présidentiel doit être une agence d’État exemplaire dans la mise en œuvre de la résolution sur la restructuration de l’appareil organisationnel, en veillant à ce que sa structure soit véritablement efficace, rationalisée et solide, a-t-il indiqué, ajoutant qu’en plus de se concentrer sur l’édification du Parti, le Bureau présidentiel doit renforcer la solidarité et l’unité et promouvoir l’innovation.

Lors de la réunion, le président Luong Cuong a remis des prix aux collectifs et aux individus ayant réalisé des performances exceptionnelles en 2024.

VNA/CVN