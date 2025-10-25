Le président de l'Assemblée nationale rencontre le secrétaire général de l'ONU à Hanoï

Le président de l'Assemblée nationale vietnnamienne Trân Thanh Mân a rencontré, samedi 25 octobre à Hanoï, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation à la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité.

Trân Thanh Mân a salué la visite de Antonio Guterres comme un événement "spécial, d'une profonde signification historique et politique", exprimant sa conviction qu'elle insufflerait un nouvel élan à la coopération bilatérale, poursuivant de grandes réalisations obtenues dans le chemin commun pour la paix et le développement au cours de près de 50 ans.

Le président de l’AN a également exprimé sa gratitude pour le soutien personnel de Antonio Guterres, les contributions et l'assistance efficace de l'ONU, qualifiée de partenaire fiable, dans la reconstruction et l'intégration internationale du Vietnam.

Réaffirmant l'attachement du Vietnam au multilatéralisme, au rôle central des Nations unies dans la gouvernance mondiale, au leadership et aux initiatives du Secrétaire général de l’ONU, Trân Thanh Mân a souligné l'engagement continu du pays à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial. Il a réitéré la participation active du Vietnam aux travaux de l'ONU et à la coopération multilatérale, dont les forums interparlementaires mondiaux et régionaux, notamment au sein de l'Union interparlementaire (UIP).

Le président de l'Assemblée nationale a détaillé les efforts du Vietnam en matière de développement socio-économique et d'amélioration du bien-être social. Il a également mis en lumière le travail législatif de l'Assemblée nationale pour perfectionner le cadre juridique et intégrer les obligations et engagements internationaux, y compris la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité.

Modèle de réussite

De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son respect et son sentiment spécial pour Trân Thanh Mân, soulignant son propre passé de parlementaire portugais pendant 18 ans et son soutien historique à la lutte du Vietnam pour l'indépendance et la réunification nationales.

Il a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et a particulièrement félicité le pays pour ses réformes rapides et profondes. Il a qualifié le Vietnam de modèle de réussite en matière de promotion du développement durable, de transition verte, de transformation numérique et d'innovation, estimant que ces expériences positives pourraient inspirer d'autres nations et les Nations unies.

Le secrétaire général s'est dit impressionné par les contributions de l'Assemblée nationale du Vietnam et l'activité de sa session parlementaire actuelle.

Il a également salué le rôle, la position et les contributions du Vietnam aux objectifs des Nations unies, notamment sa participation aux opérations de maintien de la paix et sa présidence de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité.

Impressionné par la politique étrangère du Vietnam et le succès de l'ASEAN, le secrétaire général a réaffirmé le soutien total de l'ONU au développement et à l'intégration du Vietnam, ainsi qu'au rôle central de l'ASEAN dans la sécurité régionale.

Le secrétaire général a exprimé le souhait que l'Assemblée nationale vietnamienne continue de jouer un rôle positif dans la promotion de solutions multilatérales pour régler les questions communes.

Les deux parties ont convenu de renforcer les liens et la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et les activités de l'ONU, ainsi que les mécanismes multilatéraux pertinents, en particulier la coopération interparlementaire, dans la mise en œuvre des initiatives mondiales.

