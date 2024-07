Les membres du Parti pensent au leader et témoignent de la confiance en le Parti

Ils s’intéressent particulièrement à l’état de santé du secrétaire général, dans le contexte où l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple s’efforcent d’accomplir les tâches en vue du XIVe Congrès national du Parti, a fait savoir le sous-colonel La Huu Vinh, cadre de l’Association des vétérans de Hô Chi Minh-Ville.

Cet intérêt traduit leurs sentiments, leur confiance et leur respect envers le chef du Parti pour son rôle dirigeant, porteur de grande responsabilité et noyau de solidarité dans la direction de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple à mettre en œuvre les tâches révolutionnaires dans la nouvelle période, a-t-il souligné.

Dans son avis, le Politburo a également indiqué avoir chargé le président de la République, Tô Lâm, de présider les travaux du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti selon les responsabilités et attributions prescrites par le Politburo.

Cette assignation est une décision juste, conforme à la réalité objective, aux règlements du Parti, assurant la gestion globale du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, a estimé le sous-colonel La Huu Vinh.

Il a dit trouver à son goût l’appel du Politburo à avoir une confiance absolue dans la direction du Parti et dans la gestion de l’État, à renforcer la solidarité et l’unité, à unir leurs forces et à continuer de promouvoir les réalisations importantes et globales que notre pays a obtenues, à rivaliser d’efforts pour surmonter toutes les difficultés et défis, à réaliser avec succès les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti.

L’histoire nationale a prouvé que les réalisations que le Parti et le peuple vietnamien ont accomplies au cours de près de 40 ans de rénovation résultent de la solidarité et de l’unité de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple et démontrent la maturité et la force du Parti.

Dans la province de Lang Son (Nord), Luong Van Dung, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Chiên Thang, district de Chi Lang a déclaré que l’un des succès du Parti est l’identification de l’édification et du remodelage du Parti comme une tâche essentielle.

Nguyên Van Hoang, du quartier de Chi Lang, ville de Lang Son, ancien vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville de Lang Son, a déclaré que le travail du personnel du Parti observe les règlements du Parti.

Au cours des dernières années, sous la direction du Parti et sous l’administration et la gestion de l’État, tous les aspects de la vie économique, politique et sociale du pays ne cessaient de se développer, a-t-il plaidé.

À Hai Phong, de nombreux cadres, membres du Parti et habitants de la ville portuaire ont exprimé leur confiance absolue dans la direction du Parti ainsi que leur fierté pour le système politique du Parti.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné à plusieurs reprises l’exigence et la grande importance de la solidarité et de l’unité au sein du Parti et du système politique.

Dans le contexte où l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple s’oriente vers le XIVe Congrès national du Parti, sélectionne des personnes méritées, à la fois "rouges" et "experts" pour diriger le pays, l’exigence de l’unité au sein du Parti et du peuple pour accomplir la noble mission révolutionnaire du pays doit être mise au premier plan dans la période actuelle.

