Consolidation des relations Vietnam - Thaïlande dans l’intérêt des deux peuples

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a exprimé son honneur d'être nommé ambassadeur en Thaïlande, dans le contexte où les relations amicales entre les deux pays sont sur la bonne voie de développement et atteindront bientôt une nouvelle hauteur. Il a promis qu'à son poste, il s'efforcerait de contribuer au renforcement du partenariat stratégique et de l’amitié entre les deux pays.

Le roi de Thaïlande a déclaré espérer que les deux pays continueraient de promouvoir leurs relations dans tous les domaines, à tous les niveaux, bilatéral, régional et multilatéral. Il s’est déclaré convaincu que les relations amicales entre le Vietnam et la Thaïlande continueraient à se renforcer dans l’intérêt des deux peuples, contribuant ainsi à la paix et à la prospérité dans la région et dans le monde.

VNA/CVN