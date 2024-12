Le président de l'Assemblée nationale arrive à Singapour

Photo : VNA/CVN

Singapour est un partenaire clé du Vietnam en Asie du Sud-Est. Depuis plus d'un demi-siècle de relations diplomatiques et plus d'une décennie de partenariat stratégique, les liens entre les deux pays n'ont cessé de se renforcer.

Les échanges entre les assemblées législatives, tant au niveau bilatéral que multilatéral, témoignent de la vitalité de cette coopération.

Au cours de cette visite, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, aura un agenda chargé : rencontres avec les plus hautes autorités singapouriennes, rencontres avec des entreprises locales et visite de l'ambassade du Vietnam.

La visite officielle à Singapour du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, revêt des significations particulièrement importantes dans la réalisation de la politique étrangère du Vietnam et dans la promotion de la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement de Singapour, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique entre les deux pays, à renforcer leur amitié et leur coopération efficace et substantielle dans tous les domaines.

VNA/CVN