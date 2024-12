Le président de l'AN Trân Thanh Mân reçoit l'ambassadeur d'Australie

>> La 6e réunion ministérielle des Affaires étrangères Vietnam - Australie

>> Le partenariat stratégique intégral ouvre de nombreuses opportunités de coopération au Vietnam et à l’Australie

>> Le réseau d'innovation contribue aux relations Vietnam - Australie

>> Vietnam - Australie : échange sur la promotion de l’engagement des femmes dans le maintien de la paix

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les contributions positives et les efforts de l'ambassadeur pour promouvoir les relations entre les deux pays ces derniers temps. Il a remercié l’ambassadeur pour son soutien au processus de Renouveau du Vietnam.

Andrew Goledzinowski a hautement apprécié l'adoption par l'Assemblée nationale du Vietnam de nombreuses lois liées au développement durable et à la protection de l'environnement, créant ainsi un corridor juridique favorable au développement économique tout en renforçant la coopération économique entre l'Australie et le Vietnam.

Il a hautement apprécié la vision des dirigeants vietnamiens, affirmant le ferme soutien de l’Australie aux orientations suivies par le Vietnam. Selon le diplomate, les deux parties peuvent examiner et ajuster le programme de coopération au développement en fonction des initiatives du Vietnam et accroître la coopération commerciale pour soutenir le Vietnam dans son processus de transition.

L'établissement d'un partenariat stratégique global

Trân Thanh Mân a souligné que le Vietnam considérait toujours l'Australie comme l'un des partenaires les plus importants dans sa stratégie diplomatique.

Photo : VNA/CVN

Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral devrait atteindre environ 14,1 milliards d'USD en 2024. Avec l’établissement d'un partenariat stratégique global, les deux parties ont toutes les conditions pour le porter à 20 milliards d'USD d'ici 2025, a-t-il affirmé.

À cette occasion, le chef de l’organe législatif vietnamien a remercié les dirigeants australiens et l'ambassadeur Andrew Goledzinowski pour avoir soutenu le Vietnam dans la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir la croissance économique, à maintenir la stabilité macroéconomique, à freiner l'inflation et à stabiliser la sécurité nationale. Il a remercié les dirigeants, les agences et les localités australiennes pour leur attention et pour avoir créé les conditions permettant à la communauté vietnamienne en Australie de stabiliser sa vie, de s'intégrer dans le pays d'accueil et de servir de pont pour les relations bilatérales.

Trân Thanh Mân a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam faisait toujours de son mieux pour éliminer les difficultés et les obstacles dans le processus de développement socio-économique afin d'attirer davantage les investissements étrangers au Vietnam. Il a souhaité que l'ambassadeur continue à contribuer activement à la promotion des relations entre les deux pays, notamment dans la coopération économique, commerciale, touristique, culturelle, énergétique...

VNA/CVN