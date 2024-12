Valoriser le Vietnam grâce à la diplomatie culturelle

Photo : VNA/CVN

En novembre 2024, le programme "Journées vietnamiennes à l’étranger" a fait ses débuts en Amérique latine, laissant des impressions durables.

Les enfants du Brésil ont exploré avec enthousiasme l’art unique des marionnettes sur l’eau du Vietnam, tandis que les habitants de l’Arabie saoudite se sont immergés dans une oasis culturelle tropicale vibrante au milieu du paysage désertique.

Les jeunes participants ont fabriqué des figurines traditionnelles vietnamiennes "to he", s’émerveillant de voir des artisans façonner des créations sur le thème du désert comme des chameaux. Ces moments vivants mettent en évidence le pouvoir de la diplomatie culturelle - un pont qui promeut la culture et le peuple vietnamiens à l’échelle mondiale tout en embrassant la richesse culturelle du monde.

Le Vietnam, un modèle de coopération avec l’UNESCO

Le rôle actif du Vietnam dans les principaux mécanismes de gouvernance de l’UNESCO, notamment sa vice-présidence de la Conférence générale de l’UNESCO (depuis novembre 2023) et de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (depuis juin 2024), le souligne encore davantage.

S’adressant aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, le directeur général adjoint de l’UNESCO, Xing Qu, a salué le Vietnam comme un modèle de coopération avec l’UNESCO et comme un membre actif apportant des contributions marquées aux affaires de l’organisation.

Photo : VNA/CVN

La stratégie de diplomatie culturelle du Vietnam a déjà dépassé son objectif ambitieux d’obtenir 60 titres de l’UNESCO d’ici 2030, atteignant 67 à ce jour. Rien qu’en 2024, le pays a obtenu des reconnaissances notables comme l’adhésion de Hô Chi Minh-Ville et Son La au Réseau mondial des villes apprenantes en février, l’inscription des bas-reliefs gravés sur les neuf urnes de bronze dans la Cité impériale de Huê au Registre de la Mémoire du monde en mai, et la reconnaissance du festival de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam dans la province de An Giang comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité en décembre.

Des initiatives telles que la Semaine/les Journées vietnamiennes à l’étranger ont promu l’image de la nation d’Asie du Sud-Est dans le monde, renforçant la confiance politique entre les partenaires internationaux et améliorant son image de marque.

La culture vietnamienne captive le public mondial, ouvrant la voie à la coopération, à la croissance du tourisme et aux avantages économiques durables. Le secteur touristique vietnamien a prospéré en 2024, avec 17,5 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 38,9% par rapport à l’année précédente. Le pays a remporté des distinctions telles que "Première destination d’Asie", "Première destination patrimoniale d’Asie" et "Première destination nature d’Asie" lors des World Travel Awards pour l’Asie et l’Océanie.

Photo : VNA/CVN

Selon l’indice de puissance asiatique 2024 du Lowy Institute (Australie), le Vietnam a gagné 1,2 point de puissance globale par rapport à 2023.

"Le Vietnam exerce plus d’influence dans la région que prévu compte tenu de ses ressources disponibles, comme l’indique le score positif d’écart de puissance du pays, qui est resté stable en 2024".

En 2024, le Vietnam a enregistré les plus grands gains en influence diplomatique (+3,3), et il s’est amélioré en influence culturelle (+1,9).

Nguyên Thi Viêt Hà, directrice exécutive de l’Organisation d’échanges culturels Vietnam - Australie (VACEO), a qualifié la culture d’outil puissant dans la stratégie et les relations internationales du Vietnam. Elle a déclaré que la culture vietnamienne touche les cœurs du monde entier et qu’elle élève le statut de la nation.

Les échanges culturels contribuent à renforcer l’amitié et la compréhension entre le Vietnam et les autres nations. En Italie, des éléments vietnamiens ont enrichi les célébrations du Nouvel an, notamment par des interprétations en vietnamien des classiques de Puccini interprétées par la chanteuse d’opéra Maria Ielli à Bologne.

Ling Dequan, chercheur sur les affaires vietnamiennes, a souligné que 2024 était une année "très merveilleuse" pour le Vietnam, avec de nombreux événements importants, dans une interview à la VNA à Pékin, en Chine.

La diplomatie culturelle du Vietnam a évolué parallèlement à la croissance de la diplomatie politique, de la diplomatie économique et de la diplomatie interpersonnelle. Elle a été élevée en tandem avec la force nationale globale du pays et le renforcement de son soft power, a-t-il déclaré.

La présidente de l’Association du pont culturel Italie - Vietnam, Lê Thi Bich Huong, qui est également professeur de vietnamien à l’Université Ca’ Foscari de Venise, a déclaré à la VNA à Rome que la langue vietnamienne est désormais enseignée dans le cadre du programme de premier cycle de l’université, élevant le statut du Vietnam par rapport à d’autres pays asiatiques dont les langues ne sont pas aussi reconnues.

À partir de février prochain, la langue sera également proposée à l’Université de Turin, a-t-elle fait savoir.

VNA/CVN