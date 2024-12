Dialogue stratégique de défense Vietnam - Russie

Photo : VNA/CVN

Lors du dialogue, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a affirmé le rôle important de la coopération en matière de défense dans l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. Il a appelé à poursuivre les efforts pour rendre la coopération bilatérale en matière de défense de plus en plus substantielle et efficace. Il a proposé à la partie russe de soutenir le ministère vietnamien de la Défense pour mettre en œuvre les contenus du dossier "70 ans de coopération en matière de défense Vietnam - ex-Union soviétique/Russie"...

Reconnaissant les bons résultats de la coopération en matière de défense entre les deux ministères de la Défense ces derniers temps, le général de corps d’armée Alexander Fomin a souligné que cette coopération était un pilier des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie. Il a déclaré que dans les temps à venir, le ministère russe de la Défense continuerait à se coordonner activement avec son homologue vietnamien pour mettre en œuvre les travaux convenus, favorisant ainsi une coopération efficace en la matière entre les deux pays.

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le vice-ministre vietnamien a souligné la politique extérieure du Vietnam, notamment sa politique de défense des "quatre non".

À cette occasion, les deux parties ont signé deux documents servant de bases pour la coopération future.

VNA/CVN