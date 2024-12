Des distinctions honorifiques remises à des collectifs et particuliers du Laos

L'ambassade du Vietnam au Laos a organisé solennellement le 25 décembre à Vientiane une cérémonie de remise des ordres et des médailles à des collectifs et particuliers du Bureau présidentiel lao.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'une noble récompense du Parti et de l'État du Vietnam aux collectifs et aux individus du Bureau présidentiel pour leurs excellents résultats pour la consolidation et le renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre les deux pays, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Laos (1962-2022) et du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos (1977-2022).

Par procuration du président de la République et le chef du Bureau présidentiel, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a décerné l’Ordre de l'Indépendance de première classe aux collectifs du Bureau présidentiel lao, l’Ordre de l’Indépendance de deuxième classe pour les anciens chefs du Bureau présidentiel lao, l’Ordre de l'Indépendance de troisième classe pour les chefs adjoints et anciens chefs adjoints du Bureau présidentiel lao, les Ordres et les Médailles d'amitié pour les chefs de départements du Bureau présidentiel lao.

Le diplomate a souligné la tradition de solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, fondée par le Président Hô Chi Minh, les présidents Kaysone Phomvihane et président Souphanouvong et maintenue par des générations de dirigeants des deux Partis et des deux États.

Il a hautement apprécié les résultats de la coopération entre le Bureau présidentiel vietnamien et celui du Laos en matière de renforcement de l'échange d'informations, de partage d'expériences, de coordination entre les ministères, les secteurs, les localités et les peuples des deux pays.

Au nom des collectifs et particuliers lao honorés, Khemmani Phonsena, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos et chef du Bureau présidentiel lao, a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam en général et au Bureau présidentiel vietnamien en particulier pour leur soutien à l’attribution de ces distinctions honorifiques aux collectifs et aux individus lao.

Il a affirmé, à cette occasion, mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération signé en 2020.

