Renforcer les relations amicales entre le Vietnam et la Palestine

Lê Hoài Trung, membre du Comité central et président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, a reçu le 25 décembre à Hanoï Riad Malki, conseiller aux affaires internationales et envoyé spécial du président palestinien, en visite de travail au Vietnam.

>> Le Vietnam et la Palestine célèbrent le 35e anniversaire de leurs relations diplomatiques

>> Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

Photo : VNA/CVN

Lê Hoài Trung a exprimé sa satisfaction devant le développement positif de la solidarité et de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Palestine au cours des dernières années. Il a réaffirmé la position constante du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens en faveur de la lutte légitime du peuple palestinien pour ses droits nationaux fondamentaux. Il a également souligné le soutien du Vietnam à la solution à deux États, conformément aux résolutions des Nations unies et respectant les intérêts légitimes des parties concernées.

Il a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade de la violence dans la bande de Gaza au cours de l'année écoulée, exhortant les parties concernées à faire preuve de retenue, à promouvoir le dialogue pacifique et à mettre fin au conflit. Il a affirmé que le Vietnam est prêt à participer aux efforts internationaux pour favoriser le dialogue et résoudre les conflits par des moyens pacifiques.

Riad Malki a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur précieux soutien à la juste lutte du peuple palestinien.

Il a informé de la situation actuelle en Palestine, notamment les lourdes pertes humaines et les graves dégâts aux infrastructures socio-économiques dans la bande de Gaza. Il a exprimé l'espoir que la communauté internationale, y compris le Vietnam, soutiendrait les efforts de réconciliation pour parvenir bientôt à un cessez-le-feu et mettre fin au conflit à Gaza.

L'État et le peuple palestiniens chérissent leur solidarité avec ceux vietnamiens, a-t-il déclaré, soulignant que la Palestine continuera à préserver et à faire tout son possible pour favoriser les relations.

VNA/CVN