Le président Luong Cuong reçoit les ambassadeurs de différents pays

Photo : VNA/CVN

En recevant l’ambassadeur de Cuba, Rogelio Polanco Fuentes, le chef de l’État a apprécié l'échange régulier de délégations de haut niveau et les contacts entre ministères, secteurs, localités, organisations politiques et sociales entre les deux parties.

Pour promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération globale entre les Partis, les États et les peuples des deux pays, il a demandé à l'ambassadeur cubain d'être le point focal de coordination entre les deux parties pour mettre en œuvre les engagements, les accords de dirigeants de haut niveau et les programmes de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie ; élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les services médicaux, les télécommunications, la culture, le tourisme, la construction et les transports ; régler des difficultés pour les entreprises vietnamiennes opérationnelles à Cuba.

Le dirigeant vietnamien a également convenu avec l’ambassadeur de continuer à renforcer la coordination, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux. Il a réaffirmé la position constante du Vietnam appelant les États-Unis à lever l'embargo contre Cuba et à retirer Cuba de la liste des pays parrainant le terrorisme, imposée unilatéralement par les États-Unis.

De son côté, l'ambassadeur Rogelio Polanco a exprimé son honneur de prendre ses fonctions au Vietnam dans le contexte du très bon développement des relations entre les deux pays. Il a déclaré que la célébration par les deux pays du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025 (2 décembre 1960) démontrent la relation exemplaire et particulière entre les deux pays.

Il a remercié le Vietnam pour son soutien et son assistance constants à Cuba pendant la période difficile actuelle, ainsi que pour la position du Vietnam contre les mesures d'embargo unilatérales imposées par les États-Unis contre Cuba.

Le diplomate s'est engagé à faire de son mieux durant son mandat pour continuer à contribuer à promouvoir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, ainsi qu'à favoriser l'amitié exemplaire entre Cuba et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception de l'ambassadrice du Zimbabwe, Constance Chemwayi et de l'ambassadeur de Bolivie, Hugo José Siles Nunez de Prado, Luong Cuong a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande priorité au développement des relations avec ses amis traditionnels en Afrique et en Amérique latine, le Zimbabwe et la Bolivie étant une priorité de sa politique étrangère.

Les trois pays présentent de nombreuses similitudes dans leur processus de développement, partageant de nombreux points de vue communs sur de nombreuses questions internationales, a-t-il indiqué. Ils sont convaincus de se coordonner étroitement au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations unies, a-t-il estimé.

Enfin, il a demandé aux ambassadeurs de bien assumer leur rôle de "ponts" d'amitié et de coopération pendant leur mandat, en favorisant et en développant davantage les relations entre le Vietnam, le Zimbabwe et la Bolivie.

VNA/CVN