Le Premier ministre demande d’améliorer l’efficacité de l’application des lois

Dans l'après-midi du 25 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont coprésidé une visioconférence nationale organisée pour vulgariser et mettre en œuvre les lois et résolutions adoptées lors de la 8 e session de l’Assemblée nationale (XV e législature).

Lors de l’événement, le Premier ministre a ordonné d'améliorer l'efficacité de l'application des lois, de libérer des ressources pour le développement et de consolider les bases nécessaires pour que le pays puisse avancer fermement vers une nouvelle ère de développement, de richesse, de civilisation et de prospérité. Objectif : d’ici 2030, le Vietnam sera un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen de la tranche supérieure, et d’ici 2045, il deviendra un pays développé à revenu élevé.

Dix-huit lois et 21 résolutions

Lors de la 8e session, l'Assemblée nationale a adopté 18 lois et 21 résolutions, soit le plus grand nombre de projets de loi adoptés en une session depuis le début de la XVe législature jusqu'à aujourd'hui, selon le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Indiquant que la quantité de travail serait énorme, Pham Minh Chinh a précisé que le gouvernement, le Premier ministre et les agences compétentes devraient promulguer 130 documents avec 569 contenus détaillant la mise en œuvre des lois et résolutions adoptées par l'Assemblée nationale lors de la 8e session.

Le Premier ministre a donc ordonné aux organes compétents de lui soumettre rapidement des plans de mise en œuvre des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale, de préparer les conditions nécessaires pour répondre aux exigences de leurs tâches assignées, ainsi que de renforcer la vulgarisation des lois, des résolutions et des documents d’application afin que les organisations et les particuliers les comprennent correctement et pleinement et les respectent...

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de renforcer la supervision et l'inspection, de prévenir et de traiter résolument les actes de corruption et les pratiques malsaines dans l'application des lois, ainsi que d’autres problèmes surgissant, en particulier ceux relatifs aux procédures administratives.

Il est nécessaire de lier étroitement le traitement des problèmes et des insuffisances des documents juridiques à la simplification des procédures administratives, a-t-il indiqué, soulignant que "Tout pour le bien commun".

Enfin, le Premier ministre a appelé à mettre en œuvre rapidement et efficacement les lois et les résolutions, répondant aux attentes du peuple, contribuant à la construction d'un État de droit socialiste solide et puissant, faisant entrer fermement le pays dans la nouvelle ère.

