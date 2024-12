Le président Luong Cuong salue les importantes contributions de l’armée

Photo : VNA/CVN

Le président de la République, Luong Cuong, qui a assisté le 26 décembre à Hanoï à la conférence militaro-politique nationale 2024, a affirmé que dans les réalisations globales du pays cette année, l'armée avait apporté des contributions très importantes et qu’elle avait accompli avec succès ses fonctions et ses tâches en tant qu'armée de combat, armée de travail et armée de production.

Appréciant les réalisations de l’armée cette année, le président Luong Cuong a demandé à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense d’améliorer les capacités de recherche, d’avancer des mesures flexibles et efficaces aux situations, d’œuvrer pour consolider et développer la défense populaire.

Photo : VNA/CVN

Le président a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur l’amélioration de la qualité globale et de la force de combat de l’armée, de répondre de manière proactive et efficace aux défis de sécurité non traditionnels, d’améliorer la qualité des entraînements et des exercices…

Il a également exhorté l’armée à mener soigneusement des préparatifs pour organiser avec succès le XIIe Congrès de l’organisation du Parti au sein de l’armée. En ce qui concerne l’intégration internationale, il est important d’améliorer l’efficacité de la coopération en matière de défense tant au niveau bilatéral que multilatéral, de participer activement et de manière responsable aux activités de diplomatie de défense, aux forums multilatéraux régionaux et internationaux, aux opérations onusiennes de maintien de la paix...

Le dirigeant s’est déclaré convaincu que tous les cadres et les soldats de l'armée continueraient à s'unir et à surmonter les difficultés en vue de remporter de nouvelles victoires dans le processus d'édification et de défense ferme de la Patrie socialiste vietnamienne dans le nouveau contexte.

VNA/CVN