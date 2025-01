Le secrétaire général du Parti rend visite à la Région militaire 7

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec la Région militaire 7, Tô Lâm lui a demandé de continuer d'étudier et d'assimiler en profondeur les résolutions et directives du Parti, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, d’édifier une organisation du Parti et des Comité du Parti à chaque niveau transparents, solides et puissants...

Le chef du Parti lui a également ordonné de bien remplir sa fonction de gestion de la défense au niveau local, d’être toujours prête en matière de forces et de moyens nécessaires pour gérer efficacement les situations, ne pas être passive ou surprise, contribuer au maintien de la sécurité politique, de l'ordre et de la sécurité sociale dans la région...

Il a également insisté sur la nécessité d'améliorer constamment la qualité globale et le professionnalisme des forces armées de la Région militaire 7, de favoriser les entraînements, la logistique, les travaux techniques, de pratiquer les économies et d’éviter le gaspillage...

Le secrétaire général Tô Lâm s’est déclaré convaincu que les forces armées de la Région militaire 7 mèneraient à bien et accompliraient avec succès les tâches assignées, remporteraient davantage de victoires et de plus grandes réalisations, contribuant ainsi au développement de la Patrie socialiste du Vietnam dans la nouvelle ère.

À cette occasion, Tô Lâm a rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mémorial sur le campus de la Région militaire 7.

VNA/CVN