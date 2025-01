Le président de la République reçoit le chef de la diplomatie togolaise

Le président de la République, Luong Cuong, en recevant mercredi 8 janvier à Hanoï le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l'Extérieur, Robert Dussey, a proposé que les deux parties se coordonnent pour prendre des mesures visant à approfondir les relations bilatérales, à resserrer la confiance politique, à créer des bases solides pour promouvoir la coopération dans tous les domaines.

Il a également suggéré de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations régionales et internationales.

Le chef de l’État a souligné l’importance de la visite officielle du ministre togolais du 8 au 10 janvier au Vietnam, en particulier dans le contexte où le Vietnam et le Togo célèbrent cette année le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (8 février 1975 - 2025).

Il a souhaité voir les deux parties identifier l'économie comme un domaine prioritaire de coopération, renforcer l'échange d'opportunités de promotion de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, de l’exploitation minière, des télécommunications...

De son côté, le ministre Robert Dussey a souligné que le Vietnam et le Togo partageaient actuellement une vision commune du développement national, de la stabilité sociale et de l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Il a affirmé que le Togo considérait toujours le Vietnam comme l'un de ses partenaires prioritaires en Asie, souhaitant étudier ses expériences de développement et renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam.

Il a affirmé que sa visite au Vietnam visait à promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'agriculture, des ports maritimes... Il s’est engagé à travailler activement avec les ministères, départements et agences concernés du Vietnam pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

