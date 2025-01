Pour une coopération Vietnam - Togo de plus en plus efficace et substantielle

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, s'est entretenu mercredi 8 janvier à Hanoï avec le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l'Extérieur, Robert Dussey.

>> Le président de la République reçoit le chef de la diplomatie togolaise

Photo : VNA/CVN

Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam valorisait toujours la coopération et l’amitié avec les pays amis d'Afrique, dont le Togo, et que la confiance politique constituait une base importante pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines dans les années à venir.

Il a déclaré espérer que la coopération entre les deux pays deviendrait de plus en plus efficace et substantielle, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, des ports maritimes et de l'exploitation minière...

Il a proposé d’œuvrer pour promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, notamment de riz, de textile-habillements, de véhicules électriques, de machines agricoles... Il a suggéré au Togo de fournir des informations sur les opportunités de coopération en matière d'investissement, afin que les entreprises vietnamiennes puissent rechercher et mettre en œuvre des activités sur son sol.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer avec le Togo dans le partage d'expériences en matière de développement national. Il a par ailleurs appelé le Togo à soutenir les candidatures du Vietnam à un certain nombre de mécanismes multilatéraux importants tels que le Conseil de sécurité des Nations unies...

Il a également appelé la partie togolaise à soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, qui consiste à résoudre les différends par des mesures pacifiques, sur la base du respect du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, pour garantir la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale.

De son côté, le ministre Robert Dussey a affirmé que les relations entre les deux pays avait encore beaucoup de marge et de potentiel de développement dans de nombreux domaines, notamment les ports maritimes, le tourisme, l'aviation.... Il a aussi déclaré que le gouvernement et le peuple togolais étaient toujours prêts à apporter leur soutien politique et diplomatique au Vietnam dans les forums multilatéraux.

Il a affirmé sa volonté de promouvoir et d'élargir la coopération trilatérale dans le secteur agricole, avec le soutien financier des partenaires au développement tels que la Banque mondiale, espérant que le Vietnam partagerait des expériences, transférerait des technologies, enverrait des experts, fournirait des variétés végétales, des machines et des formations agricoles...

Les deux parties ont convenu de considérer l'agriculture comme un domaine clé de coopération, favorisant la mise en œuvre de projets de coopération bilatérale et trilatérale, contribuant ainsi à aider le Togo à assurer une sécurité alimentaire durable.

Les deux ministres ont convenu de promouvoir les négociations et de signer des documents et des accords pour compléter le cadre juridique de la coopération bilatérale.

Dès l’entretien, les ministères des Affaires étrangères des deux pays ont signé un mémorandum d'accord sur la consultation politique et ont convenu de promouvoir les activités de coopération pour faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle période de 50 ans avec davantage de réalisations.

VNA/CVN