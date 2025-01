Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour le Laos

Dans la matinée du 9 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour se rendre au Laos et y co-présider la 47 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, les 9 et 10 janvier, à l’invitation de son homologue lao Sonexay Siphandone.

Il s'agit du premier voyage d'affaires à l'étranger d'un haut dirigeant vietnamien en 2025, qui se déroule dans le contexte où les relations Vietnam - Laos continuent de se consolider et connaissent de nombreux développements positifs.

Les relations politiques sont de plus en plus étroites, fiables et les visites sont régulièrement effectuées. En plus d'organiser avec succès les réunions annuelles entre les deux Bureaux politiques et les réunions du Comité intergouvernemental, les deux parties mettent activement en œuvre les protocoles et accords de coopération signés.

La coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et le Laos connaît des changements positifs. Le Vietnam compte actuellement 241 projets d'investissement valides au Laos, avec un capital social total d'environ 5,5 milliards de dollars, conservant sa troisième position après la Chine et la Thaïlande.

Les deux parties se coordonnent étroitement pour mettre en œuvre les projets bénéficiaires d'aides publiques au développement du Vietnam au Laos. La coopération dans la culture, l’éducation et la formation, continue d'être encouragée. Les deux parties renforcent leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.

En 2024, le Vietnam a soutenu et aidé le Laos à assumer avec succès la présidence de l'ASEAN et de l'AIPA 2024, ce qui a été très apprécié par le Laos. Le Laos est l'un des premiers pays à soutenir la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2026-2028.

Cette visite confirme les lignes directrices et politiques constantes du Vietnam visant à valoriser et à privilégier la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, visant à continuer à renforcer la confiance et les liens entre les hauts dirigeants des deux pays, à promouvoir la bonne coopération entre les gouvernements du Vietnam et du Laos, à mener à bien les tâches en matière de politique étrangère définies lors du XIIIe Congrès national du Parti.

