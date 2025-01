Le SG du Parti communiste d’Uruguay souligne les liens avec le Vietnam

Les relations entre Hanoï et Montevideo, particulièrement entre leurs peuples, reposent sur une longue tradition d’amitié et de solidarité qui s’étend sur plusieurs décennies, a déclaré Juan Castillo, secrétaire général du Parti communiste d’Uruguay, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

>> Vietnam - Uruguay : les deux Partis communistes unis dans l'esprit du marxisme-léninisme

Photo : VNA/CVN

Cette tradition solide a été renforcée ces dernières années par des avancées significatives sur les plans diplomatique et commercial, a ajouté Juan Castillo, futur ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le gouvernement du Front large, qui entrera en fonction le 1ᵉʳ mars.

Sous les gouvernements du Front large, les relations diplomatiques entre l’Uruguay et le Vietnam ont connu des progrès considérables, a souligné l’homme politique, ajoutant que cette dynamique se reflétait également dans l’augmentation notable des échanges commerciaux entre les deux pays.

"Ces dernières années, les relations institutionnelles et politiques entre nos États et nos peuples se sont également intensifiées. Des délégations du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Parti communiste du Vietnam ont visité l’Uruguay, tandis que des délégations de notre pays se sont rendues au Vietnam", a-t-il précisé.

La récente visite de l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, qui est également accréditée en Uruguay, ainsi que l’agenda intensif qu’elle développera à Montevideo, contribueront sans aucun doute à renforcer davantage ces liens, a noté Juan Castillo.

"Nous accordons une grande valeur à l’histoire et à l’évolution des relations bilatérales. Leur développement actuel et futur est source de fierté. Nous pensons qu’il reste encore beaucoup à accomplir, que ce soit dans les domaines commercial, culturel, académique, politique ou institutionnel", a-t-il déclaré.

Le leader uruguayen a exprimé son optimisme quant aux opportunités qu’offrira le nouveau gouvernement du Front large pour renforcer et approfondir les relations bilatérales.

Il a souligné que des opportunités de croissance existent dans tous les domaines et que des efforts devront être entrepris pour les concrétiser. Par exemple, il a rappelé que lors d’une visite précédente, l’ambassadrice vietnamienne avait exprimé l’intérêt du Vietnam pour renforcer les échanges commerciaux avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR), un objectif qui mérite une étude approfondie pour déterminer comment l’Uruguay peut y contribuer.

Dans le cadre de l’approfondissement des relations bilatérales, Juan Castillo a également salué la décision prise en 2024 par l’Intendance et le Conseil départemental de Montevideo de nommer un espace public de la capitale "Vietnam". Situé sur l’avenue José Pedro Varela, cet espace a été inauguré à l’occasion du 49ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975) et du 134ᵉ anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890).

Il a qualifié cette décision de très importante, affirmant qu’elle bénéficiait d’un soutien actif et qu’elle représentait un moment marquant dans les relations entre les deux pays et leurs peuples.

VNA/CVN